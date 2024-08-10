Видео Конфликт посетителя и работника строительного магазина перерос в драку

Сотрудник магазина не только продолжил гомофобные и русофобские высказывания в адрес покупателей, но и пытался доказать свою позицию с помощью силы.

"Он сказал: "Вы типичная гей-пара, езжайте в свою Россию!". Мне это очень не понравилось. Это безумие - почему кто-то велит мне ехать в Россию и говорит мне об ориентации", - отметил Роланд.

Роланд признается, что нанес удар первым, после чего работник оказался на бетонном полу. На такой поступок мужчину подтолкнули провокации служащего. Через мгновение последовал и "ответ" от продавца сантехнического отдела. Роланд неожиданно получил сильный удар со спины.

"Прибежал начальник смены отдела. Он спросил, что случилось. Я сказал, что мне нужен кран. Он дал мне его за десять секунд. Я пошел и заплатил за него. Менеджер попросил меня уйти, но я ответил что не пойду, потому что произошел инцидент и нужно вызвать полицию и скорую помощь. Менеджер сказал, что никому не позвонит, потому что в магазине свои процедуры", - вспоминает Роланд.

После драки клиенту потребовалась медицинская помощь. В травматологическом центре больницы "Гайльэзерс" дежурный врач осмотрел Роланда и сказал, что ему нужна операция, так как у него была сломана и вывихнута нижняя челюсть.

Представители компании изложили свою версию произошедшего в письменном ответе.

"По данным, зафиксированным в материалах видеонаблюдения магазина, в данной ситуации посетитель магазина первым применил физическую силу в отношении нашего сотрудника. И наши сотрудники, и виновник происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Реагируя на инцидент, мы обратились в полицию с заявлением. Пострадавшего сотрудника магазина отправили домой после осмотра в больнице, в настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. Мы также проводим собственную внутреннюю проверку, чтобы продолжать обеспечивать безопасную среду для посетителей магазинов и наших сотрудников", - сказано в заявления Kesko Senukai.

О конфликте также известно в полиции.

"Оба человека получили легкие травмы. По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении, обстоятельства происшествия выясняются", - заявили в полиции.

В настоящее время Роланд пытается связаться со следователем по телефону и электронной почте, но пока безуспешно.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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