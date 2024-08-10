Видео Конфликт посетителя и работника строительного магазина перерос в драку

Мужчина с другом и собакой вечером зашел купить понравившийся товар в магазин строительных материалов K Senukai в Риге на улице Маза Ренцену. Предварительно сделав выбор в цифровом каталоге, мужчина поискал продавца соответствующего отдела, однако культура общения работника шокировала потенциального покупателя, в результате чего общение переросло в физический конфликт, сообщает программа Degpunktā.
Роланд эмоционально рассказывает о случившемся и говорит, что сотрудник сантехнического отдела не захотел предоставить покупателям увиденный ими предмет домашнего обихода, мотивируя это тем, что его нет в наличии.
Такое отношение со стороны работника и послужило "благодатной почвой" для спора. Спустя несколько мгновений напряжение переросло во взаимные словесные оскорбления.
"Он сказал: "Извините, их здесь нет". Я сказал: "Как так? Система показывает, что есть пять штук. Вы можете сходить на большой склад?". На что он ответил: "Вы хоть знаете, какой у нас склад? Вы когда-нибудь работали в таком магазине?". Я ответил, что понятия не имею и не хочу знать, как работает склад. Система показывает, что в наличии есть пять штук, так что "пойдите и посмотрите, пожалуйста". На что он ответил, что никуда не собирается идти", - рассказал Роланд.
После примерно пятнадцати минут ожидания и равнодушного поведения работника Роланд вышел из себя.
"Что здесь происходит?! Я жду 15 минут, он смотрит на систему, в которой показано, что кран есть, но он не хочет его принести и просит меня пойти в другой магазин", - возмутился мужчина.
Сотрудник магазина не только продолжил гомофобные и русофобские высказывания в адрес покупателей, но и пытался доказать свою позицию с помощью силы.
"Он сказал: "Вы типичная гей-пара, езжайте в свою Россию!". Мне это очень не понравилось. Это безумие - почему кто-то велит мне ехать в Россию и говорит мне об ориентации", - отметил Роланд.
Роланд признается, что нанес удар первым, после чего работник оказался на бетонном полу. На такой поступок мужчину подтолкнули провокации служащего. Через мгновение последовал и "ответ" от продавца сантехнического отдела. Роланд неожиданно получил сильный удар со спины.
"Прибежал начальник смены отдела. Он спросил, что случилось. Я сказал, что мне нужен кран. Он дал мне его за десять секунд. Я пошел и заплатил за него. Менеджер попросил меня уйти, но я ответил что не пойду, потому что произошел инцидент и нужно вызвать полицию и скорую помощь. Менеджер сказал, что никому не позвонит, потому что в магазине свои процедуры", - вспоминает Роланд.
После драки клиенту потребовалась медицинская помощь. В травматологическом центре больницы "Гайльэзерс" дежурный врач осмотрел Роланда и сказал, что ему нужна операция, так как у него была сломана и вывихнута нижняя челюсть.
Представители компании изложили свою версию произошедшего в письменном ответе.
"По данным, зафиксированным в материалах видеонаблюдения магазина, в данной ситуации посетитель магазина первым применил физическую силу в отношении нашего сотрудника. И наши сотрудники, и виновник происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Реагируя на инцидент, мы обратились в полицию с заявлением. Пострадавшего сотрудника магазина отправили домой после осмотра в больнице, в настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия. Мы также проводим собственную внутреннюю проверку, чтобы продолжать обеспечивать безопасную среду для посетителей магазинов и наших сотрудников", - сказано в заявления Kesko Senukai.
О конфликте также известно в полиции.
"Оба человека получили легкие травмы. По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении, обстоятельства происшествия выясняются", - заявили в полиции.
В настоящее время Роланд пытается связаться со следователем по телефону и электронной почте, но пока безуспешно.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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