Небольшой самолет упал в пруд в Литве. Пилот не найден

В пятницу, 9 августа, в Таурагском районе Литвы упал в пруд небольшой самолет. В настоящее время ведутся поиски пилота, сообщает литовское СМИ 15min.lt.
Сообщение об аварии поступило спасателям в 20:40 вечера. Самолет упал в пруд в деревне Вайдилай.
Представитель Пожарно-спасательной службы Литвы утверждает, что единственную пассажирку самолета вытащили из воды. Ее спас мужчина в лодке.
На место происшествия выехали спасатели Клайпедского самоуправления. В отчете полиции Клайпедского края от 10 августа говорится, что в пруду разбился двухместный самолет, пилотируемый мужчиной 1957 года рождения.
Пассажирка, 1995 года рождения, получила травмы и находится в больнице.
Пилот пока не найден. Возможно, мужчина утонул.
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