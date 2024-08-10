Небольшой самолет упал в пруд в Литве. Пилот не найден

Сообщение об аварии поступило спасателям в 20:40 вечера. Самолет упал в пруд в деревне Вайдилай.

Представитель Пожарно-спасательной службы Литвы утверждает, что единственную пассажирку самолета вытащили из воды. Ее спас мужчина в лодке.

На место происшествия выехали спасатели Клайпедского самоуправления. В отчете полиции Клайпедского края от 10 августа говорится, что в пруду разбился двухместный самолет, пилотируемый мужчиной 1957 года рождения.

Пассажирка, 1995 года рождения, получила травмы и находится в больнице.

Пилот пока не найден. Возможно, мужчина утонул.

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