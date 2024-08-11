"На этой неделе я похвалю всех наших воинов - боевые бригады, которые действительно эффективно защищают нашу страну, уничтожают оккупанта. Весь фронт мы не оставляем без внимания. Каждое направление, все точки боевых столкновений. Сумщина, Харьковщина, все направления в Донецкой области, в частности, наиболее жесткие - Покровское, Торецкое, Краматорское, - и юг нашего государства. […] Особо отмечу 47-ю и 110-ю отдельные механизированные бригады. Это именно Покровское направление", - сказал Зеленский.

Зеленский сообщил, что в субботу получил несколько докладов от командующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского "о фронте и наших действиях и вытеснении войны на территорию агрессора".

"Благодарю каждое подразделение Сил обороны, которые это обеспечивают. Украина доказывает, что действительно умеет восстанавливать справедливость и гарантирует именно такое давление, которое нужно - давление на агрессора", - сказал Зеленский.

На этой неделе украинские силы начали операцию в Курской области России. До сих пор украинские официальные лица не комментировали направление, цели и задачи своих сил на территории России.

Россия же заявила, что начинает "антитеррористическую операцию" в приграничных районах.

В Минобороны России заявили, что боевые действия в Курской области продолжаются, и Россия направляет подкрепление для отражения украинского наступления. Россия размещает там системы залпового огня, артиллерийские орудия, танки и тяжелую гусеничную технику.

Около 76 тысяч жителей района эвакуированы, сообщило в субботу, 10 августа, МЧС России.

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