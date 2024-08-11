Видео Пьяный водитель за несколько часов дважды попался полиции

Мужчина не захотел передавать свои документы сотрудникам полиции. Ему также показалось, что безопаснее выключить свет в автосалоне.

"Вы не можете водить машину в таком состоянии, понимаете? Поскольку у нас нет факта, что вы водили автомобиль, никто вас не обвиняет. Вы просто дадите мне свои документы, я объясню вам, что вы не имеете права водить машину в таком состоянии, хорошо? А за стоянку на тротуаре вы будете оштрафованы на тридцать евро", - сделал предупреждение сотрудник полиции.

Во время проверки данных выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, он их потерял.

А через три часа бригада полиции снова встретилась с владельцем Audi. На этот раз мужчину поймали с поличным. Но снова надеялся спастись, перебравшись на пассажирское кресло.

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