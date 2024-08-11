Военно-морские силы Украины в ночь на субботу, 10 августа, нанесли удар по подконтрольной российской армии газовой платформе в акватории Черного моря, сообщил представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук. По его словам, платформа использовалась РФ для подмены спутникового сигнала GPS фальшивым с целью создать угрозу гражданскому судоходству.

За полдня до удара Россия доставила на платформу оборудование и военный персонал, написал Плетенчук в своем аккаунте в соцсети Facebook. Гражданских лиц на платформе не было, штатный функционал платформа не выполняла, добавил он.

В свою очередь украинский журналист Андрей Цаплиенко предположил в своем Telegram-канале, что речь может идти об одной из находящихся под контролем армии РФ газовых вышек - "Сиваш" или "Петр Годованец". Он отметил, что "Петр Годованец" - это одна из так называемых двух "вышек Бойко", которые Украина закупила у компании Keppel в 2012 году. По данным Цаплиенко, на попавшей под удар ВСУ платформе могло находиться около 40 российских военнослужащих.