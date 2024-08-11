Главное за 11 августа Последний день Олимпиады, риск Зеленского и исчезающие эстонцы

Неделя подошла к концу, а вместе с ней закончились и Олимпийские игры в Париже. В итогах дня RUS TVNET напоминает об этой и других главных новостях уходящего воскресенья - от обманутых жителей Лиепаи и продолжения наступления ВСУ под Курском до Рижского фестиваля бургеров и возможностях покупки дома в Италии.
Новости Латвии:
Жители Лиепаи, которые на законных основаниях приобрели и обустроили квартиры на улице Леню, 5, а затем лишились их из-за того, что SIA Lēņu nams, с которым у них был заключен договор о постепенном выкупе недвижимости, прекратило свою деятельность в процессе упрощенной ликвидации, подают иск в Конституционный суд через адвоката Улдиса Шнейбахса. Люди считают, что их права были необоснованно ущемлены, и будут продолжать оспаривать несправедливое положение закона, из-за которого они лишились крыши над головой.
В июле цены на серийные квартиры выросли в Елгаве, Огре и Каугури (Юрмала), свидетельствует последний отчет о рынке серийного жилья компании по недвижимости Arco Real Estate, сообщает агентство LETA.
Уже седьмой год в Риге, на Эспланаде, собираются различные предприятия общественного питания, чтобы порадовать любителей бургеров. Обширная программа, музыка, конкурсы и, конечно же, бургеры, бургеры и еще раз бургеры. В первый день фестиваля самые смелые также приняли участие в соревновании по удержанию ведерка с капустой для гамбургеров.
Олимпиада в Париже:
Заключительный день Олимпийских игр - 2024 в Париже подошёл к концу, подарив болельщикам невероятную интригу с точки зрения борьбы за лидерство в неофициальном медальном зачёте.
Уроженец Латвии Ренар Ушчинс в воскресенье, 11 августа, в составе мужской сборной Германии по гандболу стал вице-чемпионом Парижских Олимпийских игр.
На Олимпийских играх в Париже победители соревнований, но только в двух видах спорта, впервые получат не только медали, но и денежные выплаты. Однако у олимпийских спортсменов есть и другие способы заработать.
За рубежом:
Вторжение в российскую Курскую область является пока самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, которое застало врасплох не только Москву, но и сторонников Киева на Западе, пишет в воскресенье, 11 августа, британская газета Sunday Times.
Украинское наступление на Россию дошло до Суджи, через которую проходит весь транзит российского газа через Украину в Европу. Еще год назад подобная угроза поставкам вызвала бы панику на европейском газовом рынке и разбудила бы призрак нового энергетического кризиса. Однако на этот раз ЕС флегматично наблюдает за происходящим и не переживает. Почему?
Украинская армия продолжает удерживать фронт и переносить войну на территорию агрессора, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении в субботу, 10 августа.
Речь может идти об одной из подконтрольных армии РФ газовых вышек - "Сиваш" или "Петр Годованец". По словам представителя ВМС Украины Плетенчука, платформа использовалась российскими силами для GPS-спуфинга.
Украинские военные специалисты скрывают информацию о наступлении в Курской области России. Согласно докладу, на данный момент в операции задействовано не менее пяти бригад Вооруженных сил Украины, но неизвестно, в полном ли составе. Не исключено, что их может быть больше.
Интересное чтиво:
Литовка Аисте Кайрйёнене вместе с мужем Витаутасом и сыном ввязалась в настоящую авантюру, но сейчас более чем довольна своим решением и в глубине души уже мечтает о новых проектах. Купить недвижимость у моря, может быть, даже за рубежом? Такое решение далось семье Аисте довольно легко - особенно в сравнении с ценами в Литве.
В начале июля эстонские полицейские разыскивали жителя Таллинна, который вышел с работы и бесследно исчез. Близкие не могли с ним связаться, его не нашли ни в больницах, ни дома. На следующий день полицейские проникли в квартиру пропавшего через балкон и обнаружили, что он просто спит. Он хотел отдохнуть и не хотел общаться с людьми, сообщает Rus.Postimees.
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