Главное за 11 августа Последний день Олимпиады, риск Зеленского и исчезающие эстонцы

Олимпиада в Париже:

Заключительный день Олимпийских игр - 2024 в Париже подошёл к концу, подарив болельщикам невероятную интригу с точки зрения борьбы за лидерство в неофициальном медальном зачёте.

Уроженец Латвии Ренар Ушчинс в воскресенье, 11 августа, в составе мужской сборной Германии по гандболу стал вице-чемпионом Парижских Олимпийских игр.

На Олимпийских играх в Париже победители соревнований, но только в двух видах спорта, впервые получат не только медали, но и денежные выплаты. Однако у олимпийских спортсменов есть и другие способы заработать.

За рубежом:

Вторжение в российскую Курскую область является пока самым рискованным решением президента Украины Владимира Зеленского, которое застало врасплох не только Москву, но и сторонников Киева на Западе, пишет в воскресенье, 11 августа, британская газета Sunday Times.

Украинское наступление на Россию дошло до Суджи, через которую проходит весь транзит российского газа через Украину в Европу. Еще год назад подобная угроза поставкам вызвала бы панику на европейском газовом рынке и разбудила бы призрак нового энергетического кризиса. Однако на этот раз ЕС флегматично наблюдает за происходящим и не переживает. Почему?

Украинская армия продолжает удерживать фронт и переносить войну на территорию агрессора, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ежедневном видеообращении в субботу, 10 августа.