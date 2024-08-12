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Срезать или выкручивать? Опытный грибник о тонкостях "тихой охоты"

Константин Седнев Елизавета Лынник
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В самом разгаре сезон сбора грибов, и леса манят грибников ароматом свежей хвои и обещанием богатых трофеев. Вместе с опытным грибником Алексеем редакция портала Limon.ee отправилась в лес, чтобы узнать секреты удачной "тихой охоты", а также где найти "грибные места". Смотрите видео!

Опытный грибник Алексей объяснил, что хорошие грибные места обычно находятся в определенных зонах леса, но не всегда. Лучше всего искать грибы в смешанных или хвойных лесах. Влажные участки, особенно после дождя, также способствуют росту грибов. Но, например, есть два дерева, рядом с которыми вы не сможете найти грибы - ольха и ива. Вокруг этих деревьев всегда рыхлая почва.

Самые распространенные грибы в Эстонии - маслята, белые, лисички, подосиновики и подберезовики. Кто-то также собирает колпачки и зонтики. 

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