Срезать или выкручивать? Опытный грибник о тонкостях "тихой охоты"

В самом разгаре сезон сбора грибов, и леса манят грибников ароматом свежей хвои и обещанием богатых трофеев. Вместе с опытным грибником Алексеем редакция портала Limon.ee отправилась в лес, чтобы узнать секреты удачной "тихой охоты", а также где найти "грибные места". Смотрите видео!
Опытный грибник Алексей объяснил, что хорошие грибные места обычно находятся в определенных зонах леса, но не всегда. Лучше всего искать грибы в смешанных или хвойных лесах. Влажные участки, особенно после дождя, также способствуют росту грибов. Но, например, есть два дерева, рядом с которыми вы не сможете найти грибы - ольха и ива. Вокруг этих деревьев всегда рыхлая почва.
Самые распространенные грибы в Эстонии - маслята, белые, лисички, подосиновики и подберезовики. Кто-то также собирает колпачки и зонтики.