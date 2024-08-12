Вместо RUS.LSM будет многоязычная платформа LSM+

Стремясь расширить объем контента, доступного на других языках, Латвийское телевидение создало новый бренд LSM+, в который вольется прежнее содержание RUS.LSM для национальных меньшинств, но при этом в дальнейшем на портале будет удобнее находить разделы еще и на украинском, белорусском и польском языках, а также ENG.LSM - создаваемые для международной аудитории новости из Латвии.

В компании пояснили, что знак "+"в названии раздела символизирует добавленную стоимость портала общественных СМИ - богатый и разнообразный контент, который на разных языках доступен каждому без ограничений.

Председатель правления Латвийского телевидения Ивар Приеде пояснил, что цель и задача общественного СМИ - обеспечить эффективную и целенаправленную коммуникацию с представителями разных национальностей, в т.ч. латвийской аудиторией нацменьшинств, с целью удержать этих пользователей в информационном пространстве Латвии, обеспечивая им быстрое и удобное получение надежной и разнообразной информации. До сих пор наиболее объемный контент для говорящих на других языках создавался в Латвии на русском и английском языках.

"Этими переменами мы целенаправленно расширяем и предложение других языков, привлекая журналистов и редакторов, которые не только способны формировать контент на украинском, белорусском и польском языках, но и знают среду и общество Латвии, что очень важно для соответствия высоким требованиям к качеству контента, создаваемого общественным СМИ", - отметил Приеде.

Он признает, что материалы на украинском, белорусском и польском языках доступны на портале в меньшем объеме, чем на других языках, однако компания намерена продолжать решать вопрос привлечения авторов и расширения контента, в том числе добавления и других языков, добавил Приеде.

Портал общественных СМИ LSM создан в 2013 году. В опубликованном Gemius топе общей статистики 20 самых посещаемых латвийскими интернет-пользователями сайтов LSM.lv стабильно держится среди занимающих верхние три строчки новостных порталов - его аудитория в среднем достигает 700 000 пользователей в месяц.

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