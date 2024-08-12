9 и 10 августа в живописном парке Пилскалнес в Бауске уже в шестой раз прошел фестиваль Bauska TASTE, собрав не только отечественных, но и зарубежных звезд. Посмотрите фото с первого дня фестиваля, где также выступал украинский музыкант Иван Дорн!
В первый день, 9 августа, фестиваль открыли украинская звезда Иван Дорн и самый популярный эстонский музыкант последних лет NOËP.
Также летнее настроение создали рок-группа Laika Suns, хип-хоп-ансамбль Latgalīšu reps, а также дуэт электронной музыки Elpo, группа Sub Scriptum, певец Palù и фавориты телешоу Palù, группа Palù. Об атмосфере вечера позаботились DJ Makree и Funky DJ Elegant.