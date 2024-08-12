Видео В Москве посольство Литвы облили красной краской

Видео облитого краской входа в посольство в Арбатском районе Москвы опубликовал журналист Александр Плющев, который получил его от одного из своих подписчиков в соцсетях.

На видео также видно, что у посольства оставлено ведро с краской.

Похожее видео, но с другого ракурса опубликовал и рупор кремлевской пропаганды ТАСС.

Кто виновен в этом вандализме, неизвестно. Не оставили вандалы и никаких посланий.

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