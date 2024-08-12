Видео В Москве посольство Литвы облили красной краской

В Москве красной краской облили двери посольства Литвы, кроме того, на вывеске рядом с дверями оставили красные отпечатки ладоней.
Видео облитого краской входа в посольство в Арбатском районе Москвы опубликовал журналист Александр Плющев, который получил его от одного из своих подписчиков в соцсетях.
На видео также видно, что у посольства оставлено ведро с краской.
Похожее видео, но с другого ракурса опубликовал и рупор кремлевской пропаганды ТАСС.
Кто виновен в этом вандализме, неизвестно. Не оставили вандалы и никаких посланий.
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