"Я боюсь, что Путин не доживёт до Гаагского трибунала". 10 вопросов Лёве Би-2

В новой программе группа решила сделать ставку на акустику: любимые хиты откроются слушателям в новом акустическом звучании, а многие новые песни "Би-2" прозвучат в такой аранжировке впервые - группа не давала акустических концертов более 5 лет.

В преддверии концерта в Юрмале RUS TVNET попросил Лёву Би-2 закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1.⁠ ⁠Путешествие по Исландии… доставило огромное удовольствие. Это остров убеждённых интровертов, великолепное место, но, будучи интровертом сам, жить там не смог бы.

2.⁠ ⁠В новом альбоме "Би-2"… вас и даже меня ждут сюрпризы. Работать над ним труднее, чем когда бы то ни было.

3.⁠ ⁠Для меня всегда примером для подражания был... Примеров для подражания больше не осталось.

4.⁠ ⁠По-моему, очень глупо… тратить свою жизнь на то, что не приносит удовольствия тебе и пользы другим.

5.⁠ ⁠Город, в который я влюбился с первого взгляда... Иерусалим.

6.⁠ ⁠Деньги для меня... инструмент для воплощения идей.