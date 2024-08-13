"Я боюсь, что Путин не доживёт до Гаагского трибунала". 10 вопросов Лёве Би-2

29 августа в концертном зале "Дзинтари" с программой Special выступит популярная группа "Би-2".
В новой программе группа решила сделать ставку на акустику: любимые хиты откроются слушателям в новом акустическом звучании, а многие новые песни "Би-2" прозвучат в такой аранжировке впервые - группа не давала акустических концертов более 5 лет.
В преддверии концерта в Юрмале RUS TVNET попросил Лёву Би-2 закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. Путешествие по Исландии… доставило огромное удовольствие. Это остров убеждённых интровертов, великолепное место, но, будучи интровертом сам, жить там не смог бы.
2. В новом альбоме "Би-2"… вас и даже меня ждут сюрпризы. Работать над ним труднее, чем когда бы то ни было.
3. Для меня всегда примером для подражания был... Примеров для подражания больше не осталось.
4. По-моему, очень глупо… тратить свою жизнь на то, что не приносит удовольствия тебе и пользы другим.
5. Город, в который я влюбился с первого взгляда... Иерусалим.
6. Деньги для меня... инструмент для воплощения идей.
7. Самое первое воспоминание из детства... В момент моего рождения сверкнула молния, и суеверная акушерка, уронив меня на пол, закричала: "Сатана родился!".
8. Самая недооценённая песня "Би-2"… это секрет моего бухгалтера.
9. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал... Стараюсь советов не давать, в том числе себе, не люблю сослагательного наклонения.
10. Я боюсь... что Путин не доживёт до Гаагского трибунала.
"Би-2" - одна из самых востребованных русскоязычных рок-групп, успешно выступающая с концертами во всех уголках мира: в 2023 году "Би-2" провели мировой тур с презентацией нового альбома "Аллилуйя", в рамках которого сыграли более 50 концертов в странах Европы, Азии и Америки.
Билеты на "Би-2" в концертном зале "Дзинтари" можно приобрести здесь.
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