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Четверо задержанных в Беларуси молодых людей вернулись в Латвию

rus.tvnet.lv
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Граница с Беларусью
Граница с Беларусью Фото: Radowitz/Shutterstock

Четверо задержанных в Беларуси молодых людей вернулись в Латвию, свидетельствует сообщение МИД в соцсетях.

МИД вновь напоминает латвийцам не ездить в Беларусь, учитывая возможные провокации со стороны властей и трудности с оказанием там консульской помощи.

Как сообщалось, в Беларуси задержаны четверо молодых людей из Латвии. В МИД ранее отметили, что от родственников молодых людей поступил звонок в этой связи, а факт задержания был уточнен в официальных органах.

Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, молодые люди отправились в Беларусь, чтобы посетить фестиваль. У молодых людей в машине была обнаружена марихуана, и все четверо задержаны.

Учитывая участие Беларуси в полномасштабных военных действиях России против Украины, усиленную активность вооруженных сил России и Беларуси на территории Беларуси, значительные риски безопасности и непредсказуемое развитие ситуации с безопасностью в ближайшем будущем, латвийским подданным рекомендуют не путешествовать в Беларусь.

МИД акцентирует внимание на том, что путешественники могут подвергаться провокациям белорусских служб и ложно обвиняться в нарушениях белорусских законов, и в результате этого быть арестованными. В министерстве добавили, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси возможности Латвии оказать таким лицам помощь очень ограничены.

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