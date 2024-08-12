Четверо задержанных в Беларуси молодых людей вернулись в Латвию

Saskaņā ar @Arlietas pieejamo informāciju Latvijas valstspiederīgie jaunieši no Baltkrievijas ir atgriezušies Latvijā. Atkārtoti atgādinām nedoties uz šo valsti, ņemot vērā iespējamās provokācijas no tās varas iestāžu puses un grūtības sniegt konsulāro palīdzību. — Ārlietu ministrija 🇱🇻 | #atbalstuUkrainu 🇺🇦 (@Arlietas) August 12, 2024

МИД вновь напоминает латвийцам не ездить в Беларусь, учитывая возможные провокации со стороны властей и трудности с оказанием там консульской помощи.

Как сообщалось, в Беларуси задержаны четверо молодых людей из Латвии. В МИД ранее отметили, что от родственников молодых людей поступил звонок в этой связи, а факт задержания был уточнен в официальных органах.

Как следует из видео, опубликованного в соцсетях, молодые люди отправились в Беларусь, чтобы посетить фестиваль. У молодых людей в машине была обнаружена марихуана, и все четверо задержаны.

Учитывая участие Беларуси в полномасштабных военных действиях России против Украины, усиленную активность вооруженных сил России и Беларуси на территории Беларуси, значительные риски безопасности и непредсказуемое развитие ситуации с безопасностью в ближайшем будущем, латвийским подданным рекомендуют не путешествовать в Беларусь.

МИД акцентирует внимание на том, что путешественники могут подвергаться провокациям белорусских служб и ложно обвиняться в нарушениях белорусских законов, и в результате этого быть арестованными. В министерстве добавили, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси возможности Латвии оказать таким лицам помощь очень ограничены.

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