В КНР признали повреждение газопровода Balticconnector своим кораблем

77-километровый газопровод Balticconnector соединяет Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Он проходит по Финскому заливу и части Балтийского моря, простирающейся до российских территориальных вод.

В ночь на 8 октября 2023 года операторы зафиксировали неожиданное падение давления и остановили газопровод. Комментируя произошедшее, президент Финляндии заявил о "внешнем воздействии", а источники издания Yle в финских спецслужбах подозревали в инциденте Россию. Спустя две недели со дна у места повреждения газопровода был поднят якорь с отломанной частью. Тогда полиция Финляндии предположила, что виной утечки мог стать китайский корабль Newnew Polar Bear, который отметился на радарах в районе аварии и не отвечал на запросы финских властей в море.