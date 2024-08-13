В ДТП перевернулся микроавтобус; погиб один человек

Авария с погибшим произошла в Земгале. В 19:10 в полицию поступила информация о том, что в Айзкраукльской волости перевернулся микроавтобус Volkswagen.

Пассажир автомобиля получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, а водитель погиб.

Всего в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в понедельник, 12 августа, пострадали 18 человек, один погиб, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших было девять велосипедистов, два пешехода и два водителя электроскутера.

За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 327 протоколов, в том числе 162 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

Шесть водителей были задержаны за вождение в состоянии алкогольного опьянения, при этом пятеро находились в сильном опьянении и понесут уголовное наказание.

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