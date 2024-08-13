Лето продолжается: в среду потеплеет до +26

На большей части территории страны будет преобладать слабый западный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +21...+26 градусов.

В Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Воздух прогреется до +24 градусов, у моря - до +22 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура морской воды на побережье составляет +19…+20 градусов, а, по данным спасательной службы Юрмалы, во вторник на юрмальских пляжах она составляла около +15 градусов.

Температура воды в реках Айвиексте и Гауя составляет +17...+19 градусов, в Даугаве, Лиелупе и Венте - до +18...+21 градуса. В некоторых небольших реках температура воды понизилась до +15…+17 градусов.

В больших озерах температура воды составляет +19…+21 градус.

В ближайшие несколько дней ожидается теплая погода, поэтому температура воды в водоемах немного повысится.

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