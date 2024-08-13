Эксперты МАГАТЭ не нашли в горевшей градирне Запорожской АЭС следов шин или дрона

"На основании имеющихся в нашем распоряжении фактов и результатов проверки наша команда не смогла сделать окончательные выводы", - цитирует агентство Reuters сообщение МАГАТЭ о причинах пожара.

Как уже сообщалось, на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), до сих пор контролируемой российскими войсками, в воскресенье, 11 августа, произошел пожар.

Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил в инциденте Киев - якобы градирню атаковал украинский дрон, в свою очередь должностные лица Украины выступили с допущением, что россияне разместили там шины и подожгли их.

В воскресенье, когда произошел пожар, обе стороны подтвердили, что угрозы утечки радиации нет. Работа градирни не связана с радиоактивными материалами, более того, Запорожская АЭС в данный момент не работает и электроэнергию не производит.

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