Эксперты МАГАТЭ не нашли в горевшей градирне Запорожской АЭС следов шин или дрона

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вечером в понедельник сообщило, что его эксперты осмотрели горевшую днем ранее градирню Запорожской АЭС и не констатировали там следов горящих шин или обломков дрона.
"На основании имеющихся в нашем распоряжении фактов и результатов проверки наша команда не смогла сделать окончательные выводы", - цитирует агентство Reuters сообщение МАГАТЭ о причинах пожара.
Как уже сообщалось, на градирне Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), до сих пор контролируемой российскими войсками, в воскресенье, 11 августа, произошел пожар.
Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий обвинил в инциденте Киев - якобы градирню атаковал украинский дрон, в свою очередь должностные лица Украины выступили с допущением, что россияне разместили там шины и подожгли их.
В воскресенье, когда произошел пожар, обе стороны подтвердили, что угрозы утечки радиации нет. Работа градирни не связана с радиоактивными материалами, более того, Запорожская АЭС в данный момент не работает и электроэнергию не производит.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!