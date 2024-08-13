В Латгале мошенники у двух женщин выманили более 40 000 евро

5 августа стражи порядка получили информацию о том, что в Аугшдаугавском крае женщине 1979 года рождения позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником Государственной полиции. Во время разговора мужчина завоевал доверие женщины и выманил у нее личные данные и данные интернет-банка. Злоумышленник снял со счета пострадавшей 14 000 евро.

Начат уголовный процесс по факту мошенничества в крупном объеме в группе лиц по предварительному сговору. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф с конфискацией имущества или без таковой.

В свою очередь 9 августа была получена информация о том, что в Даугавпилсе у женщины 1982 года рождения в период времени с 27 мая по 8 августа 2024 года неизвестный мужчина выманил 26 631 евро. По предварительной информации, завоевав доверие женщины, неизвестные лица на имя пострадавшей оформили быстрые кредиты.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по той же статье о мошенничестве.

Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и беречь свою личную информацию и данные доступа к банковским счетам! Нужно помнить, что ни сотрудники банков, ни сотрудники госучреждений никогда не будут звонить, чтобы выяснить номера кредитных карт, PIN-коды, коды доступа к Smart-ID и CVC-коды.

В случае, если у вас все-таки выманили финансовые средства, стражи порядка призывают как можно быстрее сообщить в банк и только потом обращаться с заявлением в ближайшее отделение полиции.

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