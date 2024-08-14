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Полиция разыскивает пропавшую в Риге девочку-подростка

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Полина Гришина
Полина Гришина Фото: Valsts policija

Сотрудники Рижского регионального управления Государственной полиции ищут пропавшую Полину Гришину 2011 года рождения.

Девочка ушла из дома в Риге на улице Калнгалес во вторник, 13 августа, и до сих пор не вернулась. Она склонна к бродяжничеству.

Приметы: рост около 165 см, худощавое телосложение, темные волосы, зеленые глаза.

Госполиция просит посмотреть на фотографию девочки и, если вы располагаете информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по телефону 110.

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