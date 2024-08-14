Разгромив россиян на их территории, украинцы показали, что все "красные линии" и "опасности эскалации" - это миф и блеф Кремля. Это может убедить союзников в том, что пришло время снять все эмбарго на поставки оружия против России.

Захваченная территория в Курской области могла бы быть использована Украиной как ключ к мирным переговорам, но ей необходимо удержать захваченную территорию.

Аналитики по-прежнему скептически относятся к операции Украины в Курской области, поскольку у России еще есть резервы, чтобы реагировать на новый кризис без необходимости вывода войск из Украины.

Газета утверждает, что если Украина исчерпает свои ресурсы в Курской области, она столкнется с серьезными проблемами в Донбассе, которые могут обернуться военной катастрофой.

"Украинцы идут на большой риск", - пишет Шмитт.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что последние российские солдаты выведены из Суджи и что украинцы продолжают продвигаться в глубь территории Курской области России.

"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершены поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал Сырский.

Он добавил, что в Курской области ВСУ взяли в плен более 100 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 13 августа, Вооруженные силы Украины сбили в Курской области российский истребитель Су-34.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе Суджи, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.

Галерея: Курск, 11 августа

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