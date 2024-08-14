Украинская операция в Курской области - это попытка шокировать Россию, которая уже привыкла к кровопролитной войне на украинской территории, пишет американская газета The New York Times.
Как отмечает издание, предыдущие попытки Вооруженных сил Украины изгнать россиян с территории Украины не увенчались успехом. Воздушные атаки и ограниченные рейды на российскую территорию также не дали желаемого эффекта. Сейчас Украина пробует нечто совершенно новое.
"Это попытка хоть как-то шокировать Россию. Это может обеспечить Украине победу или по крайней мере заставить ее чувствовать себя хорошо на протяжении нескольких дней. Меняет ли это больший расчет на поле боя? Это еще предстоит увидеть", - сказал автору статьи его коллега Эрик Шмитт, отвечающий за тему национальной безопасности США.
The New York Times видит в операции в Курской области потенциальные преимущества:
- Если Россия перебросит войска из Украины на свою территорию, то у украинских сил будет больше возможностей восстановить контроль над своей землей.
- В последнее время моральный дух украинцев заметно упал, поскольку последние крупные победы на поле боя были достигнуты осенью 2022 года. Серьезный удар по России мог бы восстановить веру в победу.
- Видимый успех Украины может убедить западных союзников в том, что их расходы на военную помощь не были напрасными.
- Разгромив россиян на их территории, украинцы показали, что все "красные линии" и "опасности эскалации" - это миф и блеф Кремля. Это может убедить союзников в том, что пришло время снять все эмбарго на поставки оружия против России.
- Захваченная территория в Курской области могла бы быть использована Украиной как ключ к мирным переговорам, но ей необходимо удержать захваченную территорию.
Аналитики по-прежнему скептически относятся к операции Украины в Курской области, поскольку у России еще есть резервы, чтобы реагировать на новый кризис без необходимости вывода войск из Украины.
Газета утверждает, что если Украина исчерпает свои ресурсы в Курской области, она столкнется с серьезными проблемами в Донбассе, которые могут обернуться военной катастрофой.
"Украинцы идут на большой риск", - пишет Шмитт.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что последние российские солдаты выведены из Суджи и что украинцы продолжают продвигаться в глубь территории Курской области России.
"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершены поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал Сырский.
Он добавил, что в Курской области ВСУ взяли в плен более 100 российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что вечером в среду, 13 августа, Вооруженные силы Украины сбили в Курской области российский истребитель Су-34.
Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе Суджи, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.
Галерея: Курск, 11 августа
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