В среду, 14 августа, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что последние российские солдаты выведены из Суджи и что украинцы продолжают продвигаться вглубь территории Курской области России.
"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал Сырский.
Он добавил, что в Курской области ВСУ взяли в плен более 100 российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что вечером в среду, 13 августа, вооруженные силы Украины сбили в Курской области российский истребитель Су-34.
Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе Суджи, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.
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