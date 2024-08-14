"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал Сырский.

Он добавил, что в Курской области ВСУ взяли в плен более 100 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 13 августа, вооруженные силы Украины сбили в Курской области российский истребитель Су-34.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе Суджи, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.

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