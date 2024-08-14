Ср, 14.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Главком ВСУ заявил о продолжении наступления в Курской области (1)

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Александр Сырский
Александр Сырский Фото: Handout / Armed Forces of Ukraine / AFP

В среду, 14 августа, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что последние российские солдаты выведены из Суджи и что украинцы продолжают продвигаться вглубь территории Курской области России.

"С начала текущих суток войска на отдельных направлениях продвинулись от одного до двух километров. Завершен поиск и уничтожение противника в населенном пункте Суджа", - сказал Сырский.

Он добавил, что в Курской области ВСУ взяли в плен более 100 российских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что вечером в среду, 13 августа, вооруженные силы Украины сбили в Курской области российский истребитель Су-34.

Украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в районе Суджи, а затем начав стремительное наступление и на сопредельные территории.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии (1)CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх