Не гоняйте! В центре Риги полиция будет проверять водителей электросамокатов

Bolt напоминает, что арендовать электроскутеры могут только совершеннолетние лица, а умышленное предоставление неверных личных данных является нарушением правил. Пользователи, которые используют услуги платформы Bolt, указав в профиле чужие данные, будут заблокированы.

Как отметил руководитель отдела электроскутеров Bolt в Латвии Роналд Аболс, каждый год число пользователей скутеров растет именно в летний сезон, поэтому компания внедряет новые решения, способствующие безопасному передвижению по городу. Он подчеркнул, что знания и ответственность пользователей на дороге являются важным фактором безопасности, поэтому они должны знать и правила пользования скутером, и общие правила дорожного движения.

Исполняющая обязанности начальника управления реагирования Госполиции Сабина Ирбениеце-Чесле отметила, что участники дорожного движения часто не воспринимают электроскутер как серьезное транспортное средство и не осознают последствий передвижения на нем, поэтому полиция регулярно проводит проверки таких участников дорожного движения.

В этом году прокат электроскутеров Bolt доступен в 19 городах Латвии - Риге, Елгаве, Юрмале, Валмиере, Даугавпилсе, Огре, Лиепае, Вентспилсе, Резекне, Сигулде, Икшкиле, Тукумсе, Екабпилсе, Цесисе, Саулкрасты, Саласпилсе, Кекаве, Лиелварде и Адажи.

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