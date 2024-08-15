Фото и Видео В соцсетях водители сообщают о большой пробке на Юрмальском шоссе

Пользователь соцсети X пишет: "Уже с самого утра пробка перед въездом в Юрмалу начинается от поворота на Лиепаю".

Тем временем другой пользователь Х отмечает, что движение вообще не происходит.

При выезде за границу Риги движение в Юрмалу практически остановилось. Где Госполиция, которая может помочь облегчить процесс?

Atstājot Rīgas robežu, satiksme uz #Jurmala praktiski apstājusies . Kur ir @ValstsP kas var palīdzēt atvieglot procesu? — Baiba Rubesa (@rubesita) August 15, 2024

Jau no paša rīta korķis pirms iebraukšanas Jūrmalā sākas jau no pagrieziena uz Liepāju. pic.twitter.com/dxvzJMqLiN — Alberts Ziemelis (@AlbertsZiemelis) August 15, 2024

Похожие наблюдения у другого водителя.

Глядя на ситуацию в онлайн-навигационном приложении Waze, можно увидеть, что на Улманя гатве образовались две пробки.

Самая большая пробка образовалась от улицы Ояра Вациеша до улицы Баускас. Еще одна большая пробка образовалась от автоцентра Lexus Riga Airport Wess до улицы Лиепаяс.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!