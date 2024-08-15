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Фото и Видео В соцсетях водители сообщают о большой пробке на Юрмальском шоссе

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Пробка в Юрмалу
Пробка в Юрмалу Фото: "X"/@@AlbertsZiemelis

В четверг, 15 августа, жители начали делиться в социальных сетях фотографиями и видео серьезной пробки на Юрмальском шоссе.

Пользователь соцсети X пишет: "Уже с самого утра пробка перед въездом в Юрмалу начинается от поворота на Лиепаю".

Тем временем другой пользователь Х отмечает, что движение вообще не происходит.

При выезде за границу Риги движение в Юрмалу практически остановилось. Где Госполиция, которая может помочь облегчить процесс?

Похожие наблюдения у другого водителя.

Глядя на ситуацию в онлайн-навигационном приложении Waze, можно увидеть, что на Улманя гатве образовались две пробки.

Самая большая пробка образовалась от улицы Ояра Вациеша до улицы Баускас. Еще одна большая пробка образовалась от автоцентра Lexus Riga Airport Wess до улицы Лиепаяс.

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