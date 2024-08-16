Сотни тысяч рублей и реклама в телевизоре. Как Россия активизирует вербовку новых солдат

Миллионы за участие в войне

31 июля Путин своим указом больше чем в два раза поднял федеральную выплату тем, кто отправится на войну в период с 31 июля до конца года — до 400 тыс. рублей в месяц. Прежнюю выплату, 195 тыс. рублей, он ввел почти два года назад, вскоре после начала «частичной» мобилизации в России.

В своем новом указе российский президент также «рекомендовал» региональным властям платить новым контрактникам столько же. По подсчетам Би-би-си, как минимум 27 регионов оперативно ответили на его призыв, подняв единоразовую региональную выплату до 400 тысяч и больше.

Но при этом примерно в 10 регионах, включая Хакасию и Архангельскую область, далеки до рекомендованной суммы и платят 50 и 100 тысяч рублей соответственно (по данным на 15 августа). Возможно, это связано с их региональными бюджетами, которые на протяжении нескольких лет остаются дефицитными.

В некоторых регионах, таких как Северная Осетия, удается набрать сумму в 400 тысяч, но из разных «кошельков». Так, 100 тысяч — это собственно региональная выплата, 100 тысяч — от администраций местного самоуправления, 100 тысяч — от бизнес-сообщества Северной Осетии и 100 тысяч — сертификат на приобретение амуниции (от того же самого бизнес-сообщества).

В других регионах, таких как Ленинградская область, предлагают дополнительно земельный сертификат или 400 тысяч рублей, но деньги можно будет получить только после окончания контракта.

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