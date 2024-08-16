Видео Мотоциклист в Риге в темноте врезался в барьеры на набережной 11 Ноября

В рамках предстоящего в конце недели Праздника города Риги заблаговременно часть улицы перекрыта, а набережная огорожена барьерами, так как на ней пройдут праздничные мероприятия.

Мотоциклист врезался в барьеры вечером, около 22:00.

"Водитель мотоцикла Yamaha при невыясненных пока обстоятельствах въехал в металлическое ограждение, которым было перекрыто движение на набережной 11 Ноября, повредив его. В ДТП пострадал сам водитель мотоцикла, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение", - рассказала представитель Госполиции Лина Багдоне.

Состояние мужчины было стабильным, однако он получил различные травмы. Полиция выяснит, на какой скорости двигался мотоциклист.

Видео: Сюжет Degpunktā

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