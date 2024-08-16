Вечером 14 августа некий мотогонщик, возможно, мчался слишком быстро и врезался в ограждающие набережную 11 Ноября шлагбаумы, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Видео ⟩ Мотоциклист в Риге в темноте врезался в барьеры на набережной 11 Ноября
В рамках предстоящего в конце недели Праздника города Риги заблаговременно часть улицы перекрыта, а набережная огорожена барьерами, так как на ней пройдут праздничные мероприятия.
Мотоциклист врезался в барьеры вечером, около 22:00.
"Водитель мотоцикла Yamaha при невыясненных пока обстоятельствах въехал в металлическое ограждение, которым было перекрыто движение на набережной 11 Ноября, повредив его. В ДТП пострадал сам водитель мотоцикла, который с полученными травмами был доставлен в медучреждение", - рассказала представитель Госполиции Лина Багдоне.
Состояние мужчины было стабильным, однако он получил различные травмы. Полиция выяснит, на какой скорости двигался мотоциклист.
Видео: Сюжет Degpunktā
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