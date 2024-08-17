Во время ночного заезда по Риге движение во многих местах будет закрыто

В месте проведения заезда движение будет закрыто с 22:30 субботы, 17 августа, до 1:30 воскресенья, 18 августа.

Движение будет закрыто на участке улицы Краста от улицы Огрес до Островного моста, на участке улицы Краста от улицы Езусбазницас до улицы Огрес, на набережной Генерала Радзиньша в направлении улицы Краста, на съезде с Островного моста на улицу Краста в направлении улицы Огрес, на съезде с Южного моста на улицу Краста.

Как уже сообщалось, во время праздника Риги 17 и 18 августа общественный транспорт и автостоянки предприятия Rīgas satiksme будут бесплатными.

В ночь на 18 августа примерно с 2:00 из центра города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта - на трамвайных маршрутах №№ 1, 5, 7, 11, троллейбусных маршрутах №№ 4, 9, 14, 15, 17, 18, 22 и 27, автобусных маршрутах №№ 3, 11, объединенных маршрутах №№ 12, 23, 26 и маршрутах №№ 18, 24, 25, 37, 50, 51, 53.

В субботу с 18:00 автобусы маршрутов №№ 3, 4, 7, 8, 10,21, 23, 25, 26, 32, 38, 39, 43, 54, 55 и 63 в направлении Пардаугавы будут останавливаться на остановке "Улица Грециниеку".

17 и 18 августа муниципальные платные парковки, которыми управляет Rīgas satiksme, будут бесплатными, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5а, возле Дома конгрессов.

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