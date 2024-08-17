Ищите себя на фото! Первый день фестиваля уличной еды в Риге

Фестиваль принимает посетителей-гурманов на автомобильной стоянке у Маза Яуниела, 5. Мероприятие стартовало в пятницу, 16 августа, и любители вкусно поесть не замедлили насладиться предложенными блюдами и чудесной атмосферой.

Фестиваль радует широким выбором блюд из разных кухонь мира. На протяжении всех трех дней проходит латвийский этап Европейского фестиваля Street Food, в ходе которого дегустаторы и жюри определят лучший вкус уличной еды и его создателя, который представит Латвию на Европейском конкурсе Street Food в Германии этой осенью.