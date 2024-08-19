C 24 сентября по 3 октября в Риге, в кинотеатре Splendid Palace, состоится фестиваль "Балтийская жемчужина". Программа насыщена самыми ожидаемыми фильмами года, лучшими кинопремьерами и захватывающими историями. RUS TVNET рассказывает о главных показах, на которые стоит обратить внимание.
Кино, меняющее жизнь. Показы "Балтийской жемчужины", на которые стоит обратить внимание
Фестивальные показы в кинотеатре Splendid Palace — это возможность посмотреть важные кинематографические послания в переполненных залах, в компании интеллектуальной элиты, ценителей и знатоков кино.
Фильм - легенда
Специальное событие фестиваля – впервые в Латвии вы сможете посмотреть оригинальную, расширенную версию фильма "Однажды в Америке" культового итальянского режиссера Серджио Леоне. Кинопленка был отреставрирована и восстановлена в честь 40-летия премьеры фильма. Не ждите легкой прогулки в ностальгической дымке "золотого века" под звуки джаза в интерьерах гламурного декаданса эпохи "Великого Гэтсби". Мощный, величественный фильм с грандиозной музыкой и выдающимися актерами до сих пор считается непревзойденным шедевром своего жанра.
Фильм - приключение
Открывается фестиваль победителем Каннского кинофестиваля эксцентричной, дерзкой, фривольной комедией "Анора" режиссера Шона Бэйкера. В фильме снимались Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Карен Карагулян, Алексей Серебряков и другие.
Искристое, пульсирующее жизнеутверждающей энергией приключение единодушно было признано лучшим фильмом Каннского кинофестиваля 2024 года!
Фильм - сама музыка
Семь номинаций на "Оскар", шесть номинаций на "Золотой Глобус", а также 25 наград и 173 номинации фильму "Маэстро", подтверждающему, что "без музыки жизнь была бы ошибкой".
Опьяняющая концентрацией чувств бесстрашная история любви! Возвышенное изображение "жизни в искусстве" музыканта Леонарда Бернстайна на фоне великой музыки и необузданных страстей.
Фильм, снятый в Риге
Секс — это политика, а политика — это секс, в безрассудно прекрасном, ошеломляющем, захватывающем фильме Кирилла Серебренникова "Лимонов: баллада". Откровенность на грани исповедальности и неиссякающее чувство юмора— это приятная романтическая одиссея распутного гедониста-мятежника. Атмосферная, роскошно смонтированная, страстная и зрелищная картина завораживает зрителей и держит в эмоциональном напряжении до финальных титров.
Критики единогласно отметили, что "Лимонов" — одна из самых оригинальных и чувственных работ режиссера, "веселая и провокационная, с похотью и вызовом в каждом кадре".
Фильм снимался в Риге и это единственная возможность многих рижан увидеть себя на большом экране.
Фильм - водоворот интриг и страсти
По следам триумфального успеха фаворитки короля, восхитительный до неузнаваемости Джуд Лоу предстанет в образе любвеобильного Генриха VIII. После нескольких матримониальных неудач необузданный, похотливый тиран пытается укротить свою очередную шестую жену. Но не тут то было! Как выжить в браке с королем, имеющим странную привычку казнить или отправлять в ссылку неугодных жен? "Королевские игры" Генриха Тюдора превращаются в яростный и агрессивный гамбит. Снедаемый подозрениями король бросается в водоворот интриг, в то время как в сердце его молодой жены зреет запретная страсть.
Фильм - прогулка
Признание в любви великому Марчелло Мастроянни — восхитительное погружение в историю кинематографической королевской семьи в фильме "Мой Марчелло".
Остроумная, игривая синефильская фантазия с блистательным актерским составом ошеломляет нежностью и гениальной простотой. Вам предстоит пройтись маршрутом "Сладкой жизни", наслаждаясь крепким кофе на Виа Венето, искупаться в фонтане Треви и пережить новые "8½".
Фильм - фотоискусство
Миллер была известной моделью, украшавшей обложки британского и американского Vogue, начав свою жизнь в искусстве фотографии, стала одной из выдающихся фотохудожников, а в решающий момент сменила модную шляпку на военную каску с надписью "пресса". Ее вдохновляющая, невероятная история — сюжет захватывающего, приключенческого фильма "Ли Миллер. Фотограф Vogue": между гламуром и войной.
Фильм с непредсказуемым финалом
"Зверь в чаще" — визуально смелая, головокружительно романтическая эпопея о женщине, влюбляющейся в одного и того же мужчину в прошлом, настоящем и будущем. Их связывала не столько взаимная симпатия, а нечто более сильное и таинственное — предчувствие некоего события, глобального и непоправимого, которое изменит их судьбу навсегда. Этот обжигающий страх преследовал словно зверь, затаившийся в чаще… Захватывающее путешествие длиной в несколько веков, интригующая и тревожная история любви и противостояния, финал которой непредсказуем.
Фильм - рождение
Готовьте шляпки, перья и шелковые перчатки: вас ждет грандиозная премьера "Болеро" на сцене "Гранд-Опера" и ослепительная Ида Рубинштейн. "Музыка должна быть страстной! Плотской! Завораживающей! Сексуальной! Как будто в барселонской таверне я танцую почти обнаженная на столе, а вокруг теснятся возбужденные матросы!" На наших глазах рождается одно из прекраснейших музыкальных произведений XX века – "Болеро".
Фильм - путешествие
Великая Изабель Юппер в новом фильме отправляясь в ошеломляющее "Путешествие в поисках любви" открывает для себя не только живописные пейзажи Японии, но и новые яркие отношения.
Все начиналось как забавное приключение, которое могло бы отвлечь ее от очередной драмы в личной жизни. Восхитительный фильм — изысканно-интеллектуальный, сентиментально романтичный и трогательно смешной. Глубокая картина, дразнящая нас сияющей задумчивостью, каждую секунду экранного времени дышащая величественной прозой и восхищающая чистотой стиля.
Фильм - медитативное послание и встреча с режиссером
26 и 28 сентября в кинотеатре Splendid Palace состоится встреча с классиком голландского кинематографа Йосом Стеллингом и премьера фильма "Танец Наташи". История сложных взаимоотношений неприкаянного молодого человека и зрелой женщины, бывшей балерины с неустроенной судьбой. Люди, уже потерявшие надежду на счастливую и благополучную жизнь, находят утешение и радость в общении друг с другом.
Его новый фильм – изысканная фреска, визуальная поэзия, обращённая к сердцу зрителя, как и все остальное в его творчестве, представляет собой медитативное послание о любви и одиночестве, о человеческой близости, о смысле жизни и ее абсурдности.
Фильм - рекордсмен номинаций
Один из самых высоко оцененных фильмов 2023 года, получивший более сотни номинаций и 28 наград престижных кинопремий фильм "Все мы незнакомцы". Режиссер Эндрю Хэй создал визуально роскошную, сокрушительно печальную историю любви, прощения и прощания. В главной роли блистательный британский актер Эндрю Скотт.
Фильм, меняющий жизнь
Если вы сомневаетесь, что кино может изменить вашу жизнь – посмотрите фильм "Байкеры". Он приглашает в дикую поездку "беспечных ездоков", в компании сокрушительно сексуальных Тома Харди и Остина Батлера под стильный саундтрек, состоящий из культовых мелодий звенящей музыки ветра, перекрываемой мощным хором двигателей стальных машин.
Фильм - трогательность
Гран-при "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, визуально ошеломляющий китайский нуар "Чёрный пёс" получил самые высокие оценки кинокритиков, а исполнитель главной роли — уиппет по кличке Синь — престижную награду Palm Dog.
Глубоко вдохновляющий и трогательный фильм — гармоничный сплав вестерна и необычной комедии.
Фильм - сентиментальность
Собаки уверены, что Бог — это Человек, но у котов на этот счет свое мнение. Cемь захватывающих, сентиментально-трогательных историй об элегантных и загадочных существах, ставших лучшими компаньонами для своих суровых и бесстрашных владельцев, чья жизнь навсегда изменилась благодаря привязанности к кошкам в фильме "Мужчины и Кошки" режиссёра Май Хоан.
Фильм с сексуальной энергией
Что делать женщине в мире, которым управляют мужчины? Спросите об этом у "Вдовы Клико". Этот фильм, как изысканная дегустация роскошного винтажного шампанского — ошеломляет насыщенным букетом с яркой сексуальной энергией. Вкус переливается нотами спелых фруктов, аромат раскрывается неторопливо: сочная зелень виноградников, безмятежная лазурь неба, с чуть сладковатым шлейфом легкой грусти на финише, прозрачный, пьянящий и головокружительный от глотка к глотку.
Фильм - великолепие
Самый ожидаемый фильм для тех, кто следит за программой Кино и Мода — "Джон Гальяно. Взлет и падение" оскароносного режиссера Кевина Макдональда. Вокруг этой противоречивой истории дизайнера не утихают споры. Это уникальный фильм, в котором Анна Винтур выступает ангелом милосердия, а Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс признаются в любви. Джон Гальяно в очередной раз шокировал публику, но теперь — предельной откровенностью: во всем блеске и великолепии, его парящее вдохновение и его израненная душа.
Это лишь часть программы фестиваля "Балтийская жемчужина". Фильмы будут анонсироваться постепенно, но истинные киноманы могут уже сейчас выбрать для себя что-то привлекательное.
Внимание! Фильмы программы фестиваля будет выкладываться на сайте biļešuserviss.lv по мере формирования расписания.
Сайт фестиваля - www.balticpearl.lv, но информация о новых фильмах так же будет появляться на странице в Facebook, Instagram и YouTube.
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