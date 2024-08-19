Кино, меняющее жизнь. Показы "Балтийской жемчужины", на которые стоит обратить внимание

Остроумная, игривая синефильская фантазия с блистательным актерским составом ошеломляет нежностью и гениальной простотой. Вам предстоит пройтись маршрутом "Сладкой жизни", наслаждаясь крепким кофе на Виа Венето, искупаться в фонтане Треви и пережить новые "8½".

Фильм - фотоискусство

Миллер была известной моделью, украшавшей обложки британского и американского Vogue, начав свою жизнь в искусстве фотографии, стала одной из выдающихся фотохудожников, а в решающий момент сменила модную шляпку на военную каску с надписью "пресса". Ее вдохновляющая, невероятная история — сюжет захватывающего, приключенческого фильма "Ли Миллер. Фотограф Vogue": между гламуром и войной.

Фильм с непредсказуемым финалом

Фильмы, которые будут представлены на кинофестивале "Балтийская жемчужина" в 2024 году Фото: Пресс-фото

"Зверь в чаще" — визуально смелая, головокружительно романтическая эпопея о женщине, влюбляющейся в одного и того же мужчину в прошлом, настоящем и будущем. Их связывала не столько взаимная симпатия, а нечто более сильное и таинственное — предчувствие некоего события, глобального и непоправимого, которое изменит их судьбу навсегда. Этот обжигающий страх преследовал словно зверь, затаившийся в чаще… Захватывающее путешествие длиной в несколько веков, интригующая и тревожная история любви и противостояния, финал которой непредсказуем.

Фильм - рождение