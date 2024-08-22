В 2023 году автопарк Латвии насчитывал 781,7 тысячи автомобилей, среди которых 6,4 тысячи - это электромобили. Интересно, что, в то время как общее количество автомобилей за год увеличилось на скромные 1,6%, число электромобилей взлетело на впечатляющие 66%. Такой резкий рост ставит Латвию в ряд лидеров среди стран Евросоюза по темпам распространения автомобилей с электродвигателем.
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Латвия - один из лидеров ЕС по темпам распространения электромобилей
Доля электромобилей на аккумуляторах среди новых регистраций достигла 14,6% в 2023 году, что подтверждает продолжение роста этого сегмента в ЕС. Для сравнения: до 2018 года доля таких автомобилей не превышала 1%, однако за последние четыре года она резко увеличилась - с 5,3% в 2020 году до 14,6% в 2023 году.