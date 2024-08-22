Латвия - один из лидеров ЕС по темпам распространения электромобилей

Доля электромобилей на аккумуляторах среди новых регистраций достигла 14,6% в 2023 году, что подтверждает продолжение роста этого сегмента в ЕС. Для сравнения: до 2018 года доля таких автомобилей не превышала 1%, однако за последние четыре года она резко увеличилась - с 5,3% в 2020 году до 14,6% в 2023 году.