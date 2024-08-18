Видео Под Лейпцигом загорелось колесо обозрения, пострадали люди

В субботу вечером, около 21:00, на фестивале под открытым небом недалеко от немецкого города Лейпциг загорелись две гондолы колеса обозрения. Руководитель операций немецкого Красного Креста рассказал новостному агентству DPA, что есть несколько пострадавших, в том числе двое тяжело ранены. Однако погибших нет.

Обе пострадавшие от пламени гондолы сгорели полностью, а людей постепенно эвакуировали из колеса обозрения. Представитель пожарных сказал, что ситуация сейчас находится под контролем. По информации полиции, более 30 человек получили ранения.

Среди них были четверо полицейских, рассказала агентству DPA пресс-представитель полиции. О причинах пожара никакой информации пока не сообщается.

BREAKING: 30 people slightly injured, including four police officers, following Ferris wheel fire at Leipzig festival in eastern Germany; Red Cross says two seriously injured - BILDpic.twitter.com/THhbAOXTgw https://t.co/39ia2SOkeW — I.E.N. (@BreakingIEN) August 17, 2024

Изначально фестиваль был прерван. Примерно через час после возникновения пожара, около 22:00 посетителям сообщили, что с пострадавшими все в порядке. Фестиваль продолжился в 22:30 выступлением группы Cro.

Музыкальный фестиваль Highfield проходит на озере Штермталь с 2009 года. До этого он проводился на водохранилище Хоэнфельден рядом с Эрфуртом. Ожидается, что в 2024 году Highfield посетят около 30 000 человек.

BREAKING: Fire Erupts on Ferris Wheel at Highfield Festival in Leipzig, Germany https://t.co/7aNhXhQ3Ei pic.twitter.com/a2n5X4XYJW — UK News in Pictures(@UKNIP247) (@uknip247) August 17, 2024

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