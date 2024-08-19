"Удобная" привычка, которая портит аккумулятор вашего телефона

Дело в том, что когда уровень зарядки достигает 100%, телефон начинает понемногу разряжаться и вновь включается режим подзарядки, что приводит к избыточным циклам зарядки и разрядки. Цикл зарядки аккумулятора считается завершенным, когда пользователь использовал объем, соответствующий 100% емкости аккумулятора.

Длительная зарядка аккумулятора ускоряет его износ и снижение емкости. Хотя в современных смартфонах есть возможность управления процессом и при достижении 100% зарядка должна полностью остановиться, это не исключает различных возможных проблем.

Еще одна ошибка, ускоряющая износ - это позволить вашему телефону полностью разрядиться и потом снова зарядить его до максимума.

Производители смартфонов советуют начинать заряжать аппарат, как только получено уведомление о низком заряде батареи (обычно около 15-20%), а затем заряжать примерно до 80-90%.

Многие смартфоны уже оснащены функцией, ограничивающей зарядку до определенного уровня. Например, iPhone может перестать заряжаться при 80%, а в настройках телефонов Samsung можно установить ограничение до 85%. Эксперты рекомендуют использовать эти возможности и не ставить телефон на зарядку на ночь.

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