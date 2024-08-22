Нет сомнений в том, что лето - самое популярное время для отпуска, когда люди отправляются в путешествия, которые давно планировали. У меня было то же самое, и местом назначения была выбрана Северная Македония. Выбранное место вызывало приятное волнение, поскольку я не знал, чего ожидать от этой балканской страны. Вкратце - природные виды фантастические, архитектурные объекты - впечатляющие, а главное для путешественника - в Северной Македонии многое дёшево. Правда, самым большим сюрпризом стала культура вождения...

Поскольку у нас с женой годовщина свадьбы в августе, мы решили искать место уже весной. Когда открыли сайт авиакомпании airBaltic, начали изучать все возможные варианты - Стокгольм показался слишком близким, мы уже были в Вене и Праге, как вариант рассматривалась Барселона. Нам хотелось чего-то действительно особенного, и тут внезапно среди направлений появляется Скопье - столица Северной Македонии.

Давайте возьмём быка за рога - наша компания из пяти человек решила арендовать машину, потому что понимала, что с общественным транспортом там не всё в порядке. И наши мысли подтвердились: во время короткой поездки, когда мы увидели общественные автобусы, нам вообще не хотелось попасть внутрь - старые, обшарпанные, без кондиционера.

Поэтому мы рассмотрели самые популярные сайты по аренде автомобилей. Мы нашли компанию Rental Cars, которая сотрудничает с Booking. Посмотрели лучшие варианты и выбрали Opel Corsa, кажется, примерно 2018 года. Поскольку это был наш первый опыт аренды автомобилей, не обошлось без ошибок.