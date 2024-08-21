18 сентября в творческом пространстве Art Ambar состоится концерт и презентация книги Василия Зоркого "Самое большое чёртово колесо".
"В этом году я научился радоваться жизни". 10 вопросов Василию Зоркому
До 2022 года Василий Зоркий жил и работал в Москве. А сейчас живет попеременно в Париже и Вильнюсе, а также гастролирует по всему миру со своим музыкальным проектом Nomad Shapito - психотерапевтическим акустическим составом, играющим концерты для всех, кому грустно, тревожно и страшно.
На встрече в Риге Василий не только споёт, но и представит свою первую книгу. "Самое большое чёртово колесо" - роман-автофикшн, в котором настоящая жизнь, похожая на выдумку, смешивается с фантазией, похожей на жизнь.
Простые и светлые истории из жизни, серьезные и не очень влюбленности, попытка осознать, как жить в контексте нескончаемой войны в Украине, встречи с людьми, обозначенными инициалами разной степени очевидности, от известных и узнаваемых бизнесменов, деятелей культуры до случайных собеседников в баре, - всё это пестрое повествование собрано в целое трогательными письмами... кому? Это история ближнего прошлого, написанная для будущего, которое пока не началось, но обязательно настанет.
18 сентября, 19:00, Art Ambar (улица Алксная, 7). Билеты в кассах Biļešu Serviss и по ссылке здесь.
RUS TVNET попросил Василия Зоркого закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В этом году я научился… радоваться жизни, ценить людей вокруг, слушать других, отличать важное от того, на что можно не тратить время. И, конечно, доводить до конца длинные проекты.
2. Моя первая книга "Самое большое чёртово колесо"… попытка разобраться, где я и люди моего окружения были последние 25 лет, что делали, и выделить личную меру ответственности за происходящие события.
3. Нет дня, чтобы… я не узнал о мире что-то, что кажется мне очень интересным. И чтобы я не подумал что чё-то очень устал.
4. Моё любимое место в Вильнюсе… квартира моих родственников, в которую я приезжаю каждый год вот уже более двадцати лет. Бар на первом этаже центра современного искусства.
5. Я могу говорить бесконечно о… том, что в данный момент кажется мне очень важным - история современной России, живая цепь в странах Балтии, португальская музыка, устройство самолётов - у меня очень много тем, которые меня по-настоящему интересуют.
6. Если бы меня попросили дать совет себе же 20-летнему, я бы сказал… Нет никаких особенных людей, которые могут писать сценарии, песни, играть концерты или снимать кино - это просто очень много работы, и получится у тебя или нет, зависит только от того, насколько серьёзно ты в это поверишь и насколько будешь готов вложиться в это по-настоящему. Ну и ещё - ты в порядке, с тобой всё хорошо, просто не надо всё делать в одиночку.
7. Последний фильм, который меня впечатлил… "Идеальные дни" Вима Вендерса - я соскучился по такому кино, простому, умному и в центре которого хороший человек. Такое кино, кажется, стало редкостью.
8. Для меня главное музыкальное открытие 2024 года - это… Я в таком периоде времени, когда я, скорее, жду новые альбомы любимых исполнителей, чем оголтело ищу что-то новое. В этом году выпустила альбом моя любимая Бэт Гиббонс из Portishead. Из того, что я не слушал раньше - Silvia Perez Cruz - её я много слушал.
9. Мне никогда не понять... комментаторов, которые пишут гадости людям под их фотографиями. Людей поддерживающих войну. Зачем нужно заводить аккаунт с паролем на 99% сайтов и приложений, которыми я пользуюсь. Расписания поездов в Германии. Что написано на большинстве медицинских заключений и рецептов. Чёрные дыры. Смысл жизни. Бальные танцы. Как можно было создать автомобиль Pontiac Aztek. Много вещей.
10. Я боюсь… смерти, нищеты, болезней, влюбляться.
Василий Зоркий - музыкант, писатель, режиссёр, сценарист и продюсер российско-литовского происхождения. До 2022 года ставил спектакли в "Гоголь-центре" Кирилла Серебренникова и в Театре им. Всеволода Мейерхольда. Выступал с концертами, занимался организацией культурных событий, музыкальных фестивалей, премий, корпоративных и частных мероприятий, писал и снимал кино. После начала широкомасштабного вторжения в Украину уехал из России.
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