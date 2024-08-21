"В этом году я научился радоваться жизни". 10 вопросов Василию Зоркому

RUS TVNET попросил Василия Зоркого закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В этом году я научился… радоваться жизни, ценить людей вокруг, слушать других, отличать важное от того, на что можно не тратить время. И, конечно, доводить до конца длинные проекты.

2. Моя первая книга "Самое большое чёртово колесо"… попытка разобраться, где я и люди моего окружения были последние 25 лет, что делали, и выделить личную меру ответственности за происходящие события.

3. Нет дня, чтобы… я не узнал о мире что-то, что кажется мне очень интересным. И чтобы я не подумал что чё-то очень устал.

4. Моё любимое место в Вильнюсе… квартира моих родственников, в которую я приезжаю каждый год вот уже более двадцати лет. Бар на первом этаже центра современного искусства.

5. Я могу говорить бесконечно о… том, что в данный момент кажется мне очень важным - история современной России, живая цепь в странах Балтии, португальская музыка, устройство самолётов - у меня очень много тем, которые меня по-настоящему интересуют.