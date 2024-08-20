ФОТО "Видимо, кто-то потерял..." В Эстонии грибник столкнулся в лесу с удивительным зрелищем

Несколько дней назад грибник из Вырумаа Кристлин столкнулась с удивительным зрелищем, когда она, путешествуя по лесам Линдоа, обнаружила кучу выброшенных лисичек.

"Грустно", - написала женщина к фото, которое она также опубликовала в группе "Любители грибов" в Facebook с 32 000 участниками. На фото видно, как собранные грибы были выброшены и оставлены на земле.