Вт, 20.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

ФОТО "Видимо, кто-то потерял..." В Эстонии грибник столкнулся в лесу с удивительным зрелищем

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Mrak.hr/Shutterstock

Сезон грибов в самом разгаре. Но один грибник из Эстонии почему-то решил оставить плоды своего тяжелого труда валяться в лесу, пишет Postimees.

Несколько дней назад грибник из Вырумаа Кристлин столкнулась с удивительным зрелищем, когда она, путешествуя по лесам Линдоа, обнаружила кучу выброшенных лисичек.

"Грустно", - написала женщина к фото, которое она также опубликовала в группе "Любители грибов" в Facebook с 32 000 участниками. На фото видно, как собранные грибы были выброшены и оставлены на земле.

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх