В Рижском цирке и Zirgu pasts пройдут мероприятия Украинской танцевальной платформы

Сентябрьские мероприятия в Риге откроют серию Украинской танцевальной платформы. Этой осенью украинские артисты продолжат выступления и дискуссии с коллегами и зрителями в Таллинне (Эстония) и Софии (Болгария). Мероприятия Украинской танцевальной платформы являются частью проекта Let The Body Speak: rebuilding the community ("Пусть тело говорит: реконструируя общину"), который основала Украинская танцевальная платформа в сотрудничестве с Независимой танцевальной сценой в Эстонии, Центром современного искусства Toplocentrala в Болгарии и ассоциацией PARTY в Латвии.