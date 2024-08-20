Россиян у границы с Украиной просят не размещать видео в соцсетях и отказаться от приложений для знакомств

В документе перечислены рекомендации по поведению и размещению информации в интернете для обычных граждан, военных и сотрудников силовых структур. Эти положения призваны помешать украинским военным собирать разведывательную информацию на территории России.

Местных жителей призывают воздержаться от использования камер видеонаблюдения и сервисов онлайн-знакомств, которые, по данным МВД, активно применяются для "сбора информации". Также людей просят не размещать видео в социальных сетях и не вести видеосъемку во время движения по автомагистралям.

Военнослужащим, дислоцированным в приграничных районах, рекомендовано по возможности не пользоваться телефонами, содержащими большое количество служебной и личной информации, и не открывать ссылки из незнакомых источников и от незнакомых людей.

"Необходимо контролировать и модерировать чаты, а также немедленно удалять из них аккаунты лиц, захваченных противником, а также лиц, к телефонам которых противник получил доступ", - говорится в рекомендациях.

Силовикам и военным советуют отключить в Telegram функцию "Люди поблизости", удалить фотографии и сменить никнеймы, по которым можно судить о местонахождении их части, а также такие клички, как "Леша ФСБ" и "Паша Росгвардия".Кроме того, им рекомендуется удалить персональные данные и все опубликованные локации в социальных сетях, чтобы "противник не смог определить фактическое местонахождение военных и силовиков".

Как ранее сообщалось, ВСУ 6 августа начали масштабную наступательную операцию в Курской области. Иностранные вооруженные силы впервые с окончания Второй мировой войны заняли часть территории РФ. Российские власти 9 августа ввели в Белгородской, Брянской и Курской областях "режим контртеррористической операции".

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