Эта территория строго закрыта и доступна только вооруженным силам. С особым разрешением Латвийское телевидение имело возможность отправиться на этот пограничный пункт. Для достижения границы нужно было пересечено несколько контрольно-пропускных пунктов.

За границей, которая всего в нескольких десятках метров, - Курская область, город Суджа, который теперь контролируют украинцы, продолжая идти вперед.

Украинская армия контролирует более 1260 квадратных километров и 93 населенных пункта в Курской области России, заявил во вторник главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский.

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