После визита Путина Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Как писала редактор Азербайджанской службы Би-би-си Кенуль Халилова, азербайджанское правительство сохраняет хорошие отношения с Украиной и Западом, но оно никогда не отворачивалось от Путина.

Его государственный визит также являлся возможностью для российского лидера продемонстрировать миру, что у него есть поддержка.

Примечательно, что до визита в Азербайджан Путин совершал государственные визиты в Северную Корею и Вьетнам, напоминает наш обозреватель.

По сообщениям российских источников, в ходе визита Путина обсуждались вопросы развития союзнических и стратегических отношений между Азербайджаном и Россией, нефтегазовая отрасль и российское посредничество в урегулировании армяно-азербайджанских отношений.

БРИКС как альтернатива Западу

Хотя альянс БРИКС часто преподносится как поборник более многополярного мира, экономически в нем доминирует Китай, на долю которого приходится более 70% совокупного ВВП блока.

БРИКС создали пять стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), однако в январе этого года к ним формально присоединились Иран, ОАЭ, Эфиопия и Египет.

Как объяснял экономический обозреватель Русской службы Би-би-си Алексей Калмыков, Китай переформатировал аморфный клуб БРИКС в «анти-Запад» под единым и направляющим началом Китая и пригласил в него новых членов, включая богатые сырьевые страны Ближнего Востока, в надежде разделить бремя расходов.