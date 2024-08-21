Социолог из России: война в Курской области может не ослабить, а усилить поддержку действий Путина

Ровно две недели назад украинская армия начала военную операцию в Курской области России. И хотя пропаганда РФ уже вбрасывает через свои главные ежедневные ТВ-шоу мысли о том, что Россия "может проиграть" войну, отношение россиян к происходящему далеко от того, что вынудит Путина начать движение к примирению. По крайней мере, на это указывает анализ тех российских социологов, которых по старой памяти принято называть "независимыми" от Кремля.