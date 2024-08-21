Социологи России фиксируют рост тревожности населения после начала военной операции ВСУ в Курской области. Однако в условиях тотального контроля за информацией, происходящее скорее усиливает поддержку власти в ее решениях о продолжении войны. Об этом Rus.Postimees рассказал директор "Левада-центра" Денис Волков.
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Социолог из России: война в Курской области может не ослабить, а усилить поддержку действий Путина
Ровно две недели назад украинская армия начала военную операцию в Курской области России. И хотя пропаганда РФ уже вбрасывает через свои главные ежедневные ТВ-шоу мысли о том, что Россия "может проиграть" войну, отношение россиян к происходящему далеко от того, что вынудит Путина начать движение к примирению. По крайней мере, на это указывает анализ тех российских социологов, которых по старой памяти принято называть "независимыми" от Кремля.