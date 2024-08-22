Российский актер и музыкант Артур Смольянинов, ранее осудивший полномасштабное вторжении РФ в Украину и покинувший родину, а ныне живущий в Латвии, дал интервью изданию "Радио Свобода". В беседе артист поговорил и об изучении латышского языка.
Смольянинов о Риге и латышском языке: "Уверен, что к концу года освою"
Артур Смольянинов признался, что пока освоил латышский язык на бытовом уровне.
"Несколько раз начинал, но обстоятельства вынуждали остановиться с процессом обучения. Но я пообещал себе, что к концу года язык выучу. Значит, выучу", - сказал он.
Артисту просто не хватает времени, но он уже нашел преподавателя:
"Сейчас, дай бог, нашел хорошего педагога, буду заниматься в группе небольшой, что тоже важно… Не думаю, а уверен, что к концу года язык освою. В принципе, мне он не кажется... не самый сложный язык для меня".
Смольянинов живет в Риге, и "в определенной степени" город уже стал для него родным.
"Тут уже возникли какие-то привязанности и человеческие, и житейские. Сейчас месяц мы были в Америке, и вернулся я из Америки с таким ощущением, что "о, дома, как хорошо", - пояснил он.
Ранее в интервью для проекта "Очевидцы" артист сказал: "Нужно учить язык. Это мой главный совет всем. Релокантам, эмигрантам. Обязательно с этого надо начинать и погружаться в среду, общаться".
Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым
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