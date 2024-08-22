Смольянинов о Риге и латышском языке: "Уверен, что к концу года освою"

Артур Смольянинов признался, что пока освоил латышский язык на бытовом уровне.

"Несколько раз начинал, но обстоятельства вынуждали остановиться с процессом обучения. Но я пообещал себе, что к концу года язык выучу. Значит, выучу", - сказал он.

Артисту просто не хватает времени, но он уже нашел преподавателя:

"Сейчас, дай бог, нашел хорошего педагога, буду заниматься в группе небольшой, что тоже важно… Не думаю, а уверен, что к концу года язык освою. В принципе, мне он не кажется... не самый сложный язык для меня".

Смольянинов живет в Риге, и "в определенной степени" город уже стал для него родным.

"Тут уже возникли какие-то привязанности и человеческие, и житейские. Сейчас месяц мы были в Америке, и вернулся я из Америки с таким ощущением, что "о, дома, как хорошо", - пояснил он.

Ранее в интервью для проекта "Очевидцы" артист сказал: "Нужно учить язык. Это мой главный совет всем. Релокантам, эмигрантам. Обязательно с этого надо начинать и погружаться в среду, общаться".

Видео: Интервью с Артуром Смольяниновым

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