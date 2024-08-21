"Зеленая экспедиция" в рамках кампании "Мое море" (Mana jūra) завершилась, и были подведены итоги проводившегося этим летом мониторинга загрязняющих море отходов. За 30 дней с привлечением более 550 участников-волонтеров было проведено 44 исследования, сообщают инициаторы кампании.
Названы самый чистый и самый грязный пляжи Латвии
По данным мониторинга морского мусора, проведенного в ходе кампании "Мое море" в 2024 году, на каждых 100 метрах латвийских прибрежных пляжей обнаружено в среднем 334 предмета мусора, при этом на каждом пляже выявлено в среднем 36 различных видов мусора. Это означает, что уровень загрязнения снизился на 11% по сравнению с 2023 годом, когда на 100 метров пляжа было обнаружено 375 предметов мусора.
"Конечно, радостно, что после перерыва в несколько лет мы можем выступить с позитивными новостями после завершения летней программы мониторинга. Однако эту радость немного омрачает несколько фактов и размышлений", - указывает инициатор кампании "Мое море", представитель Фонда экологического образования Янис Улме.
"Во-первых, еще многое предстоит сделать, чтобы приблизить латвийское побережье к целевым показателям хорошего состояния окружающей среды. Во-вторых, хотя в этом сезоне на местном уровне были достигнуты улучшения, наблюдаемое снижение загрязнения в основном связано с законодательством Евросоюза по продвижению круговой экономики и снижению загрязнения пластиком, а не с действиями, предпринимаемыми в Латвии. В связи с этим возникает вопрос: действительно ли запреты, ограничения и штрафы являются единственным эффективным решением? Неужели мы как общество не способны изменить даже малые нюансы нашей потребительской культуры? Не могут ли самоуправления смелее перенимать передовой опыт предотвращения образования отходов и управления прибрежными районами, распространенный в других частях света? И, наконец, не могут ли ответственные органы власти и лица, принимающие решения на государственном уровне, выполняя природоохранное законодательство, делать это более предметно, чем просто формальное соблюдение требований?"
Из общего количества отходов, если рассматривать удельный вес мусора на пляжах, 75,9% составляют различный пластик и полимеры, далее следуют бумага и картон (8,4%), металл (4,8%), стекло и керамика, пищевые отходы, резина, текстиль и одежда, древесина и химические вещества. Основными видами мусора являются отходы от курения (32,6%), пластиковая пищевая упаковка (8,2%), идентифицируемая бумага и картон (7,2%), неидентифицируемый пластик (6,3%). Из 15 видов отходов, обнаруженных на побережье, наибольшее количество - 10 - приходится на пластиковые отходы.
Что касается самоуправлений, то самые загрязненные пляжи в этом сезоне, как и в прошлом году, находятся в Юрмале (950 предметов мусора на 100 пляжных метров), а самые чистые - в Талси (149 предметов мусора на 100 метров пляжа).
В этом году список самых чистых пляжей расширился на один пляж и теперь насчитывает шесть пляжей на почти 500-километровой береговой линии Латвии. Однако ни один из пляжей по-прежнему не соответствует критериям ЕС для хорошего состояния окружающей среды. Самым чистым является пляж Микельторня в Вентспилсском крае (41 единица мусора на 100 метров), за ним следуют Мазирбе (44 единицы мусора), Лаучу акменс (57 единиц), Энгурский центральный пляж (67 единиц) и Калтене (68 единиц). Завершает список самых чистых пляжей пляж Зиемупе в Южнокурземском регионе (73 единицы).
В свою очередь, самым загрязненным индивидуальным пляжем в этом году стал пляж Лиелупе в Юрмале, где на 100 метрах было обнаружено 1400 единиц мусора. В список самых грязных пляжей также попали юрмальский пляж Майори (1008 единиц), рижский пляж Даугавгрива (970 единиц), лиепайский пляж Кароста (862 единицы) и центральный пляж Лиепаи (754 единицы).
Помимо запуска данных мониторинга морского мусора "Мое море", на мероприятии также стартовала кампания ESI VIENREIZĪGS - NELIETO VIENREIZĒJU! ("Будь неповторимым - не используй одноразовое"), которая призывает общественность принять новые повседневные привычки, чтобы уменьшить количество одноразового пластика, попадающего в реки и зачастую в окружающую среду. Чтобы напомнить общественности об этой проблеме и поощрить более экологичное поведение, был создан передвижной экологический объект - большой кувшин, который будет выставлен на площади перед туристическим информационным центром Саулкрасты в течение месяца. Подробнее о кампании можно узнать здесь.
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