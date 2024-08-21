Названы самый чистый и самый грязный пляжи Латвии

Из общего количества отходов, если рассматривать удельный вес мусора на пляжах, 75,9% составляют различный пластик и полимеры, далее следуют бумага и картон (8,4%), металл (4,8%), стекло и керамика, пищевые отходы, резина, текстиль и одежда, древесина и химические вещества. Основными видами мусора являются отходы от курения (32,6%), пластиковая пищевая упаковка (8,2%), идентифицируемая бумага и картон (7,2%), неидентифицируемый пластик (6,3%). Из 15 видов отходов, обнаруженных на побережье, наибольшее количество - 10 - приходится на пластиковые отходы.

Что касается самоуправлений, то самые загрязненные пляжи в этом сезоне, как и в прошлом году, находятся в Юрмале (950 предметов мусора на 100 пляжных метров), а самые чистые - в Талси (149 предметов мусора на 100 метров пляжа).

В этом году список самых чистых пляжей расширился на один пляж и теперь насчитывает шесть пляжей на почти 500-километровой береговой линии Латвии. Однако ни один из пляжей по-прежнему не соответствует критериям ЕС для хорошего состояния окружающей среды. Самым чистым является пляж Микельторня в Вентспилсском крае (41 единица мусора на 100 метров), за ним следуют Мазирбе (44 единицы мусора), Лаучу акменс (57 единиц), Энгурский центральный пляж (67 единиц) и Калтене (68 единиц). Завершает список самых чистых пляжей пляж Зиемупе в Южнокурземском регионе (73 единицы).

В свою очередь, самым загрязненным индивидуальным пляжем в этом году стал пляж Лиелупе в Юрмале, где на 100 метрах было обнаружено 1400 единиц мусора. В список самых грязных пляжей также попали юрмальский пляж Майори (1008 единиц), рижский пляж Даугавгрива (970 единиц), лиепайский пляж Кароста (862 единицы) и центральный пляж Лиепаи (754 единицы).

Помимо запуска данных мониторинга морского мусора "Мое море", на мероприятии также стартовала кампания ESI VIENREIZĪGS - NELIETO VIENREIZĒJU! ("Будь неповторимым - не используй одноразовое"), которая призывает общественность принять новые повседневные привычки, чтобы уменьшить количество одноразового пластика, попадающего в реки и зачастую в окружающую среду. Чтобы напомнить общественности об этой проблеме и поощрить более экологичное поведение, был создан передвижной экологический объект - большой кувшин, который будет выставлен на площади перед туристическим информационным центром Саулкрасты в течение месяца. Подробнее о кампании можно узнать здесь.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!