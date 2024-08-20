Метеоролог и редактор новостей LTV Томс Брицис показал в социальных сетях знак, указывающий на приближение осени - мертвых медуз, выброшенных на берег.
ФОТО ⟩ В Рижском заливе опять появились медузы
"Каждый год в конце лета и осенью на побережье Латвии выбрасывает мертвых медуз (ушастых аурелий). Они не опасны для человека и домашних животных. Это фото с пляжа в Царникаве", - пишет Томс Брицис.
Эти медузы встречаются практически во всех морях и являются обычными обитателями Балтийского моря. Обычно в августе их в большом количестве выбрасывает на берег в нескольких местах побережья Латвии.