В ходе поисков пассажиров затонувшей на Сицилии яхты найдено пять тел

Утром в понедельник, 19 августа, на Сицилию обрушилось торнадо, в результате чего затонула роскошная яхта. Всего были спасены 15 человек, а еще шесть считались пропавшими.

Один из погибших, которого нашли в понедельник, - канадско-антигуанский шеф-повар Рекальдо Томас, который работал на яхте.

Пропавшими числились британский предприниматель Майкл Линч и его 18-летняя дочь Ханна Линч, директор предприятия Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его жена Джуди Блумер, американский юрист Крис Морвилло и его жена.

После того, как яхта затонула, спасатели пытались проникнуть внутрь, но с течением времени шансы найти выживших уменьшались.

Спасательная операция осложняется множеством препятствий и узких проходов внутри яхты, а также ограниченным временем, которое водолазы могут провести внутри судна, находящегося на глубине около 50 метров под водой. У водолазов есть максимум 12 минут, чтобы добраться до затонувшей яхты и исследовать ее. Затем они должны вернуться на поверхность.

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