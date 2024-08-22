Гарри Каспаров: Наступление ВСУ под Курском произвело фурор

Непонятно, как далеко Украина может продвинуться, и что сможет забрать. Судя по всему, украинское наступление пока не застопорилось, а как мы знаем, там очень крупная группировка российских войск находится под угрозой окружения, если ее уже не окружили и, судя по всему, украинцы могут в какой-то момент взять под контроль Курскую АЭС. Это может кардинально поменять расстановку сил. Мы знаем, что Путин, когда возникает проблема такого уровня, решает ее кардинально, как решал в Норд-осте, Беслане - просто бомбить все. Но бомбить Курскую область, если Украина возьмет под контроль АЭС, будет сложнее, и мне кажется, что все ждут, когда ситуация хоть как-то стабилизируется. Пока она находится в динамике, и западное политическое руководство плохо реагирует на динамику. Им проще мыслить категориями стратегическими и долгосрочными, динамика их пугает, потому что она не дает вести переговорный процесс с Путиным, из которого они никак не могут выйти.