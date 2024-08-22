Видео В Валмиере за попытку убийства собутыльника задержаны двое мужчин

Преступление было совершено 6 августа. То, что кому-то, возможно, срочно необходима помощь, заметила сотрудница муниципальной полиции, которая пришла в швейный цех на улице Фабрикас.

Когда прибыла Государственная полиция, мужчина уже был без сознания. Медики доставили пострадавшего в больницу и поместили в отделение реанимации.

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