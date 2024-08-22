В Валмиере за попытку убийства задержаны мужчины в возрасте 66 и 58 лет. В августе они разбили лицо и нанесли ножевые ранения собутыльнику, сообщает передача Degpunktā.
Видео ⟩ В Валмиере за попытку убийства собутыльника задержаны двое мужчин
Преступление было совершено 6 августа. То, что кому-то, возможно, срочно необходима помощь, заметила сотрудница муниципальной полиции, которая пришла в швейный цех на улице Фабрикас.
Когда прибыла Государственная полиция, мужчина уже был без сознания. Медики доставили пострадавшего в больницу и поместили в отделение реанимации.
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