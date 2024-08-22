Чт, 22.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео В Валмиере за попытку убийства собутыльника задержаны двое мужчин

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" video

В Валмиере за попытку убийства задержаны мужчины в возрасте 66 и 58 лет. В августе они разбили лицо и нанесли ножевые ранения собутыльнику, сообщает передача Degpunktā.

Преступление было совершено 6 августа. То, что кому-то, возможно, срочно необходима помощь, заметила сотрудница муниципальной полиции, которая пришла в швейный цех на улице Фабрикас.

Когда прибыла Государственная полиция, мужчина уже был без сознания. Медики доставили пострадавшего в больницу и поместили в отделение реанимации.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх