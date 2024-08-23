2 сентября на экраны вернется реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра"). Что в нем ожидается?
Intrisha, Ушакова и Дубска в новом сезоне "Знаменитости. Без фильтра"
В этом сезоне к самому обсуждаемому латвийскому шоу присоединятся новые известные публике лица - скандальная певица Элина Глузунова, стилист Жанна Дубска и певица Intrisha. Эффектная инфлюенсер Лиене Ушакова продолжит демонстрировать перед телекамерами свою личную жизнь вместе с любимым мужчиной, боксером Юрием Зундовским, ветеран шоу и поэт Магоне Лиедескална, а также создатель цифрового контента Катрина Василевска.
Яркие дамы, за успехами которых годами следит желтая пресса, смело откроют двери своей частной жизни и раскроют то, что на самом деле скрывается за громкими заголовками новостей. Какова повседневная жизнь знаменитостей, о которых все говорят? Самое обсуждаемое реалити-шоу Slavenības. Bez filtra ("Знаменитости. Без фильтра") на экране уже 2 сентября.
Скандальная певица Элина Глузунова попытается спасти отношения с отцом своих детей
Одна из самых обсуждаемых знаменитостей последнего времени, перипетии отношений и события в жизни которой и близко не стоят даже с самыми известными мексиканскими сериалами, - это не кто иная, как Элина Глузунова. В начале июня Элина сообщила подписчикам, что ее супруга задержали, а через некоторое время опубликовала фото с отцом своих детей Артемом, на котором видно, что он отпущен на свободу. Ни для кого не секрет, что отношения между ними были довольно токсичными и они не раз расставались. Но им все равно удается снова и снова находить дорогу друг к другу. Что ж, они оба снова столкнулись с кризисом в отношениях. Говорят, что это связано с событием, произошедшим во время пребывания Артема в тюрьме. Что стало причиной нынешней напряженности в отношениях? Вернее... кто?
Лиене Ушакова и Юрис Зундовскис готовятся к большим переменам
В новом сезоне шоу недостатка в сюрпризах не будет. Инфлюенсер Лиене Ушакова сделает неожиданное заявление, которое всех удивит. Что она хочет сказать и как эти перемены повлияют на отношения и будущее красавицы и ее возлюбленного Юриса Зундовского? Также увенчалась успехом мечта Лиене о собственном бизнесе - подходящее помещение найдено, строятся дальнейшие планы развития бизнеса. Но как внезапное заявление звезды шоу повлияет на направление бизнеса? Все получится или рассыпется в прах?
Певица Intrisha постарается оказаться в зените славы
К шоу "Знаменитости. Без фильтра" присоединилась энергичная певица Intrisha! За сияющим образом скрывается женщина, ищущая свой путь и не боящаяся говорить на сложные темы. Шоу будет рассказывать о ее повседневной жизни, в которой чередуется создание музыки и создание контента для бизнеса. Intrisha не скрывает, что готова на все, лишь бы покорить своими песнями сердца латвийских слушателей - хоть петь на крыше машины, хоть козу доить. Певица также признается, что не боится быть глупой. Поможет ли ее смелость и готовность пойти на все, чтобы достичь вершин музыкальной карьеры?
Магоне Лиедескална начнет борьбу с "тараканами в голове"
Ветеран шоу Магоне Лиедескална полна решимости изменить свою жизнь и построить ее гораздо качественнее. Ни для кого не секрет, что одной из задач Магоне является поддержание порядка в доме и во дворе, поэтому поэт решила попрощаться со сдержанностью и мышлением бедных. Как она сама признается, ее склонность собирать и копить вещи обусловлена тем, что когда-нибудь эти вещи могут пригодиться. Это заставило Магоне жить в глубоком беспорядке в своем доме - в прошлом сезоне в гардеробе были обнаружены даже кошачьи фекалии, что, бесспорно, свидетельствует о недостатках в содержании. Осознав проблему, участница шоу готова прибегнуть к различным средствам для ее решения – прививать новые привычки, сжигать одежду и работать с личностным тренером, которая попытается проникнуть в глубины души звезды шоу. Удастся ли ей навести порядок в доме и вернуть ясность ума?
Катрина Василевска в эпицентре частной жизни знаменитостей
Также в новом сезоне шоу создательница цифрового контента Катрина Васильевска посетит латвийских знаменитостей и узнает, что происходит в их жизни. Она будет присутствовать на самых значимых, шокирующих и ярких событиях из жизни знаменитостей, позволяя зрителям получить ответы на вопросы, которые интересуют каждого! Какие до сих пор неизвестные подробности скандала с театром Театр Дайлес раскроет актер Каспарс Зале, задолжавший театру 12 тысяч евро? Что происходит за кулисами съемок 3-го сезона популярного сериала "Незваные гости"? Почему модельер Шейла говорит о своих похоронах и смерти
Стилист Жанна Дубская поделилась опытом знакомств и советами
Вопрос, над которым задумывался каждый со свободным сердцем: что мне делать, чтобы найти свою вторую половинку? Чтобы найти ответ на этот вопрос, стилист Жанна Дубска отправится на свидания с известными латвийскими холостяками в рубрике "Свидание. Без фильтра"! Какими были лучшие и худшие свидания этих мужчин? Каковы правила первого свидания и какой должна быть женщина, чтобы понравиться ему? На эти и другие вопросы первыми ответят миллионер Оскарс Берзиньш и рокер Фридис. В разговоре с бизнесменом Оскаром выяснится, что и они, и Жанна общались даже с 18-летними партнерами.
Все это и многое другое в 11-м сезоне шоу "Знаменитости. Без фильтра"! Следите за перипетиями частной жизни участников со 2 сентября, с понедельника по четверг в 18:00 на канале STV Pirmā или круглосуточном развлекательном, новостном и видеопортале 1188.lv!
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