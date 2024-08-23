Intrisha, Ушакова и Дубска в новом сезоне "Знаменитости. Без фильтра"

Скандальная певица Элина Глузунова попытается спасти отношения с отцом своих детей

Одна из самых обсуждаемых знаменитостей последнего времени, перипетии отношений и события в жизни которой и близко не стоят даже с самыми известными мексиканскими сериалами, - это не кто иная, как Элина Глузунова. В начале июня Элина сообщила подписчикам, что ее супруга задержали, а через некоторое время опубликовала фото с отцом своих детей Артемом, на котором видно, что он отпущен на свободу. Ни для кого не секрет, что отношения между ними были довольно токсичными и они не раз расставались. Но им все равно удается снова и снова находить дорогу друг к другу. Что ж, они оба снова столкнулись с кризисом в отношениях. Говорят, что это связано с событием, произошедшим во время пребывания Артема в тюрьме. Что стало причиной нынешней напряженности в отношениях? Вернее... кто?