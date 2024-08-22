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Полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего Эдуарда Полетаева

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Полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего Эдуарда Полетаева
Полиция разыскивает пропавшего несовершеннолетнего Эдуарда Полетаева Фото: Valsts policija

Сотрудники Госполиции разыскивают пропавшего Эдуарда Полетаева, 2010 года рождения.

Мальчик покинул место жительства 20 августа этого года около 8:00 утра и не вернулся.

Приметы: был одет в белые кроссовки, черные спортивные шорты, темно-синюю рубашку, имеет рост около 158 см, спортивное телосложение.

Госполиция призывает ознакомиться с фото мальчика  и отозваться каждого, кому известно его возможное местонахождение, позвонив по номеру 110.

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