Украинские беженцы без жилья. Кого выселяют власти Венгрии

Сотрудники профильных НПО, которые сейчас поддерживают оставшихся без жилья беженцев, не согласны с такой точкой зрения. "Таким образом утверждается, что пострадавшие сами виноваты, если не сумели найти жилье, - отметил в беседе с DW Андраш Ледерер из Венгерского Хельсинкского комитета (ВХК). - Но дело в том, что во многих затронутых указом семьях мужчины где-то работают. Тем не менее эти семьи не могут позволить себе собственную съемную квартиру или просто не могут ее найти".

ВХК уже много лет оказывает юридическую и другую помощь беженцам. Ледерер называет нынешний указ главы правительства и ситуацию с бездомными украинскими беженцами "новой низшей точкой в венгерской миграционной политике". По его словам, то, как поступает венгерское государство, "позорно и возмутительно", поскольку пострадавшие не только прибыли из страны, находящейся в состоянии войны, но и имеют официальный статус лиц, нуждающихся во временной защите. "Поэтому лишение их жилья и то, что их просто выставили на улицу, противоречит венгерскому и международному праву", - убежден Андраш Ледерер.

Венгрия не помогает Украине