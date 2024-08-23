Пт, 23.08.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео Почему в Елгаве люди в инвалидных колясках рискуют жизнью, чтобы пересечь мост

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Инвалидное кресло. Иллюстративное фото.
Инвалидное кресло. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В Елгаве наименее защищенные участники движения - велосипедисты и люди в инвалидных колясках - все чаще пересекают мост, ведущий на Литовское шоссе, через автомобильный поток. Причиной этих экстремальных действий стал разрушенный пешеходный тротуар, рассказала передача Degpunktā.

На так называемом Литовском шоссе в Елгаве, пересекающем железную дорогу, все чаще появляются новые участники движения - люди в инвалидных колясках.

Эксперты движения характеризуют такие безрассудные действия как безумие, однако у движения по середине моста есть причина - пешеходный тротуар местами на мосту основательно развалился. Оползни ограждают знаки и ленты, но это проблему не решает.

Найти обходные пути тоже не так просто. Елгавская дума, конечно, обещает решить ситуацию, но "всему свое время".

Видео: сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх