Видео Почему в Елгаве люди в инвалидных колясках рискуют жизнью, чтобы пересечь мост

На так называемом Литовском шоссе в Елгаве, пересекающем железную дорогу, все чаще появляются новые участники движения - люди в инвалидных колясках.

Эксперты движения характеризуют такие безрассудные действия как безумие, однако у движения по середине моста есть причина - пешеходный тротуар местами на мосту основательно развалился. Оползни ограждают знаки и ленты, но это проблему не решает.

Найти обходные пути тоже не так просто. Елгавская дума, конечно, обещает решить ситуацию, но "всему свое время".

Видео: сюжет Degpunktā

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