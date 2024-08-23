В Елгаве наименее защищенные участники движения - велосипедисты и люди в инвалидных колясках - все чаще пересекают мост, ведущий на Литовское шоссе, через автомобильный поток. Причиной этих экстремальных действий стал разрушенный пешеходный тротуар, рассказала передача Degpunktā.
Видео ⟩ Почему в Елгаве люди в инвалидных колясках рискуют жизнью, чтобы пересечь мост
На так называемом Литовском шоссе в Елгаве, пересекающем железную дорогу, все чаще появляются новые участники движения - люди в инвалидных колясках.
Эксперты движения характеризуют такие безрассудные действия как безумие, однако у движения по середине моста есть причина - пешеходный тротуар местами на мосту основательно развалился. Оползни ограждают знаки и ленты, но это проблему не решает.
Найти обходные пути тоже не так просто. Елгавская дума, конечно, обещает решить ситуацию, но "всему свое время".
Видео: сюжет Degpunktā
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