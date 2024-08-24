В суде американского города Цинциннати в пятнцу, 23 августа, Денису Золотареву было предъявлено обвинение по подозрению в участии в международной схеме кибервымогательства. Эта схема лишила американские компании 50 миллионов долларов. По мнению ФБР, Золотарев - уроженец Латвии.

Мужчину экстрадировали в США из Грузии всего за несколько дней до суда.

33-летний Денис Золотарев, согласно судебным документам, родился в Латвии, но проживает в Москве. В кругах киберпреступников Денис известен под ником Sforza_cesarini. Его деятельность ФБР связывает с крупномасштабной схемой кибервымогательства.