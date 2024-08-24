Немецкая певица получила суровый штраф за нацистское приветствие

На видеозаписях видно, как во время концерта в Лейпциге Мюллер неоднократно поднимала правую руку в жесте, напоминающем нацистское приветствие. Сообщается, что среди посетителей концерта было много поклонников правых идей.

Несмотря на заявления защиты о том, что Мюллер не симпатизирует радикальным правым идеологиям и взглядам, судья Лукас Финдайзен признал ее виновной в "использовании символов антиконституционных или террористических организаций".

Мюллер также была признана виновной в хранении кокаина и экстази. Штраф был значительно выше суммы в 5700 евро, которую запрашивала прокуратура.

Защита, добивавшаяся оправдания, заявила, что Мюллер просто жестикулировала рукой, чтобы вызвать энтузиазм среди присутствующих.

Однако судья Финдайзен отметил, что Мюллер знала о настроениях в толпе и подыгрывала ей, демонстрируя незаконный жест. Также Мюллер выкрикивала со сцены слово "Zicke", похожее на нацистское "Sieg", на что из толпы кричали "Heil".

Певица также рассказала, что наркотики, найденные при обыске ее квартиры, принадлежали ее другу.

Решение суда еще не окончательное и может быть обжаловано.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!